1742. Polizeipräsident Thomas Hampel begrüßte die Sicherheitswachtangehörigen der Münchner Polizei zu einer zentralen Fortbildungsveranstaltung – Dank für herausragendes ehrenamtliches Engagement

Nur wer vorbereitet ist, kann richtig helfen. Die Sicherheitswachtangehörigen der Münchner Polizei haben deshalb am Samstag (05.11.2022) an einer ganztägigen Fortbildungsveranstaltung in München teilgenommen. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel erklärte: „Die Sicherheitswacht ist vor allem präventiv ausgerichtet und soll durch ihr vorausschauendes Verhalten potentielle Konfliktsituationen frühzeitig erkennen. Dazu werden die Sicherheitswachtangehörigen gut ausgebildet.“

„Mit den regelmäßigen Fortbildungen können die Sicherheitswachtangehörigen selbst bei neuen oder unübersichtlichen Ereignissen situationsgerecht handeln“, so Hampel. In den praxisorientierten Fortbildungsveranstaltungen trainierten rund 60 Sicherheitswachtangehörigen der Münchner Polizei deshalb vor allem professionelles Verhalten sowie lebensrettende bzw. gesundheitserhaltende Sofortmaßnahmen („Erste Hilfe“) in Notsituationen und effizientes Sprechfunken. Denn schon ein schnell und professionell abgesetzter Notruf kann die Reaktionszeiten der Einsatzkräfte erheblich verkürzen und sogar Leben retten. „Die dazu notwendige Handlungssicherheit erhalten die Sicherheitsangehörigen beim Trainieren verschiedener Szenarien sowie einem realitätsbezogenem Konflikttraining.“ Viele kleinere Konflikte können so lösungsorientiert und vor allem moderierend gelöst werden bzw. bei andauernden Konstellationen frühzeitig ein übergreifendes Konfliktmanagement eingebunden werden.

Die Sicherheitswachtangehörigen der Münchner Polizei zeigen damit selbstlos Zivilcourage und setzen sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger ein. Der Polizeipräsident bedankte sich bei den Sicherheitswachtangehörigen: „Das Ehrenamt ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft, ohne die vieles nicht möglich wäre - ein selbstloses Engagement das unbezahlbar ist.“

Informationen zur Sicherheitswacht der Münchner Polizei

Schon seit 1995 leisten die Sicherheitswachtangehörigen der Münchner Polizei durch ihr verantwortungsvolles Ehrenamt einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsprävention und bringen sich dazu für die Gesellschaft aktiv ein. Als fester Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in der Stadt und im Landkreis München ist die Sicherheitswacht eine sinnvolle Ergänzung zur Polizeiarbeit. Bei fast der Hälfe aller regionalen Münchner Polizeiinspektionen ist mittlerweile eine Sicherheitswacht eingerichtet und dort ein hilfreiches Bindeglied zur Bevölkerung. In den Stadtteilen und Gemeinden, in denen die Sicherheitswacht unterwegs ist, genießt sie hohes Ansehen und stößt durchwegs auf eine positive Resonanz. Sie unterstützt nicht nur die polizeiliche Präventionsarbeit, sondern stärkt durch ihre Präsenz gleichzeitig auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Nähere Informationen und den Voraussetzungen zur Sicherheitswacht der Münchner Polizei finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/muenchen/sicherheitswacht