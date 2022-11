MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitagabend hat ein bislang Unbekannter versucht in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der Täter wurde dabei offensichtlich durch einen Bewohner des Hauses gestört und flüchtete unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führ die Kripo Würzburg.

Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, nahm der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße, Geräusche an einem Fenster des Anwesens wahr und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Offensichtlich durch die Anwesenheit des Bewohners gestört trat der Täter die Flucht in unbekannte Richtung an, ohne zuvor in das Anwesen gelangt zu sein. Der Täter hatte versucht ein Fenster aufzuhebeln und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis.

Zeugen, denen vor, während oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.