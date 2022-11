3029 - Mehrere Einbrüche in Firmengebäude

Nördlingen - In der Nacht von Donnerstag (03.11.2022) auf Freitag (04.11.2022) kam es in Nördlingen zu mehreren Einbrüchen und Einbruchversuchen in Firmenobjekte. Im Bereich der Straße Bachäcker wurden mehrere Firmengebäude angegangen, zudem wurde durch unbekannte Täter versucht im Bereich der Fritz-Hopf-Straße in Firmengebäude einzubrechen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den betroffenen Objekten und durchsuchten diese nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Dillingen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Täter Bargeld und Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entwendet.

Zeugen und Personen die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Wahrnehmungen in den oben genannten Straßen gemacht haben, werden gebeten sich bei der KPI Dillingen unter der 09071/560 zu melden.

3030 - Betrügerischer Anruf

Schwabmünchen - Einen sogenannten „Schockanruf“ erhielt am gestrigen Donnerstag, 03.11.2022, in den Mittagsstunden eine 83-jährige Frau. Nachdem zunächst eine weibliche weinende Stimme zu hören war, übernahm ein Mann das Telefonat und stellte sich als Oberstaatsanwalt vor. Er behauptete, die weinende Frau sei ihre Enkelin, die einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun dafür ins Gefängnis müsse. Damit die Enkelin auf freien Fuß käme sollte die 83-jährige Frau sofort eine hohe fünfstellige Bargeldsumme entrichten. Die Angerufene wurde dabei so unter Druck gesetzt, dass sie sich zu einer Geldzahlung bereit erklärte. Zum Glück für die Frau erschien letztendlich kein Geldabholer.

In dem Zusammenhang ergeht der dringende Apell: Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt - wie etwa dem Unfall eines Angehörigen - konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.

3031 - Erfolgreicher Betrug über Messenger-Dienst

Landkreis Dillingen - Eine 66-Jährige aus dem Landkreis Dillingen wurde am 02.11.2022 Opfer einer gegenwärtig kursierenden Betrugsmasche. Über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ wurde sie von einer bisher unbekannten Betrügerin auf ihrem Handy kontaktiert, die sich als ihre Tochter ausgegeben hatte. Die Unbekannte täuschte der 66-Jährigen eine Notsituation vor, woraufhin diese eine Geldüberweisung in Höhe von 950 Euro auf ein Kölner Bankkonto ausführte. Danach wurde der Frau der Betrug bewusst und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

3032 - Leichtkraftrad entwendet: Zeugenhinweise erbeten

Altenmünster - Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag, 03.11.2022 im Zeitraum zwischen 14:00 und 15:15 Uhr ein schwarzes Leichtkraftrad, welches am Steinriesel 9 in Altenmünster auf Privatgrund abgestellt war. Die auffällig schwarze Enduro des Herstellers Malagutti hat einen Zeitwert von ca. 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Zusmarshausen unter 08291/1890-0.