WÜRZBURG / SANDERAU. Von Montag auf Dienstag kam es zu einem Brand auf der Naturheilinsel. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache war eine Gartenhütte auf dem Areal abgebrannt. Der Sachschaden dürfte nach derzeitigem Stand in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft hierbei insbesondere auch Tatzusammenhänge mit vorsätzlichen Brandstiftungen aus der Vergangenheit.



Gartenhütte abgebrannt

Am Dienstagmittag, um 12.00 Uhr ging die Mitteilung der Feuerwehr über eine abgebrannte Gartenhütte bei der Polizei ein. Die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte konnten nur noch die glimmenden Überreste der Holzhütte ablöschen. Ein unmittelbar benachbartes Gartenhäuschen wurde durch das Brandgeschehen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.



Ermittlungen durch Kripo Würzburg

Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache im Zeitraum von Dienstag, 01.00 Uhr, bis zur Feststellungszeit um 12.00 Uhr ausgebrochen. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat zwischenzeitlich die Kripo Würzburg übernommen. Da sich bereits in der Vergangenheit auf dem Areal auch vorsätzliche Brandlegungen ereignet haben, prüft die Kripo im Zuge der Ermittlungen auch mögliche Zusammenhänge zu den zurückliegenden Bränden.



Brandgeschehen aus der Vergangenheit

Bereits zurückliegend ereigneten sich Brände auf dem Gelände der Naturheilinsel. Im Januar brannte der Raum eines Vereinsheimes. Im April brannte die sog. Damenhalle auf dem Areal vollständig nieder. In beiden Fällen ergaben sich deutliche Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.



Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hofft die Kriminalpolizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag oder auch schon in der Vergangenheit verdächtige Personen gesehen oder entsprechende verdächtige Feststellungen im Bereich der Naturheilinsel gemacht, die mit den Brandausbrüchen in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Brandfälle beitragen können?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457 – 1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.