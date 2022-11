WEISSENHORN. Am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr kam es im Bereich Illerberger Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer wollte aus Richtung Vöhringen kommend nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Der LKW Fahrer übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden PKW. Der 80-jährige Pkw-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin waren aus Weißenhorn kommend in Fahrtrichtung Vöhringen unterwegs. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 80-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Bei der 78-Jährigen wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, diese verliefen jedoch erfolglos, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der 80-jährige Ehemann konnte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt, dürfte jedoch mehrere 10.000 Euro betragen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Illerberger Straße musste über mehrere Stunden gesperrt werden. (PI Weißenhorn)

