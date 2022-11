HUNDERDORF. LKR. STRAUBING-BOGEN. Wie die Bewohner am 03.11.2022 feststellen mussten, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu ihrem Wohnhaus in einem westlichen Wohngebiet. Mit ihrer Beute konnten sie schließlich flüchteten.

Die Einbrecher gelangten im Tatzeitraum von 02.11.2022, 08:30 Uhr, bis 03.11.2022, 12:30 Uhr, gewaltsam in das Einfamilienhaus. Daraus entwendeten sie sowohl Bargeld als auch Münzen und Schmuck. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. Am Wohnhaus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing führt die weiteren Ermittlungen und bittet im Rahmen derer um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 04.11.2022, 12:00 Uhr