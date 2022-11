Polizei stößt auf gestohlenes Rad - Eigentümer gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Freitagmorgen sind Beamte der Alzenauer Polizei bei einer Kontrolle auf ein gestohlenes Trekkingrad gestoßen. Nun suchen sie den Eigentümer zu dem Rad.

Den Polizisten ist um 03.00 Uhr morgens ein ihnen bekannter Mann aufgefallen, der mit einem schwarzen Trekkingrad von Niedersteinbach nach Mömbris unterwegs war. Der Radfahrer räumte schnell ein, dass das Gefährt nicht ihm gehöre und er es sich nur für den Nachhauseweg "ausgeliehen" habe. Das Fahrrad habe er vor einer Tierarztpraxis in der Wasserloser Straße an sich genommen und sei losgefahren.

Tatsächlich fanden die Beamten an der Örtlichkeit den Sattel des Rades samt angebrachtem Fahrradschloss. Den Sattel hatte der "Ausleiher" zuvor offensichtlich abmontiert und zurückgelassen. Ermittelt wird gegen den Mann nun wegen Diebstahls.

Das Trekkingrad wird derzeit bei der Polizeiinspektion Alzenau verwahrt und kann von dem Eigentümer abgeholt werden. Die Streife hat zudem eine Nachricht an dem angeketteten Fahrradschloss hinterlassen.

Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 melden.

LKW-Fahrer nötigt Autofahrer auf B469 - Zeugen gesucht

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B469 zu einer Verkehrssituation gekommen, aufgrund derer die Polizei nun wegen Nötigung ermittelt. Hierzu suchen die Beamten Zeugen.

Ein Lkw-Fahrer soll um 14.50 Uhr einen Pkw der Marke Suzuki absichtlich bei einem Fahrstreifenwechsel geschnitten haben. Als die Fahrzeuge im weiteren Verlauf verkehrsbedingt nebeneinander halten mussten, habe der Lkw-Fahrer seine Absicht auch verbal geäußert. Zugetragen habe sich der Vorfall auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zwischen dem Kreisverkehr und der Ampelanlage bei Kleinheubach.

Der Fahrer des Suzuki hat in der Folge Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen und möglicherweise ebenso gefährdeten oder genötigten Verkehrsteilnehmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Unfall auf der B469 - Eine Person leichtverletzt

STOCKSTADT. LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen ist es auf der B469 zu einem Unfall zwischen einem Mini und einem Dacia gekommen. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Unfallermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach hatte der 18-jährige Fahrer des Mini Coopers gegen 07.30 Uhr in einer Haltebucht angehalten, um zu telefonieren. Als er wieder auf die Fahrbahn in Richtung Seligenstadt auffuhr, übersah er den von hinten kommenden Dacia Duster, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gekommen ist.

Die 43-jährige Dacia-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug an die Leitplanke abgewiesen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei schätzungsweise rund 25.000 Euro.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.