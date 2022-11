Taufkirchen (Vils), 04.11.2022

Am Sonntag, 28.05.2022, war im Zeitraum zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs Taufkirchen (Vils) die Scheibe der Beifahrertüre eines Pkw Nissan Juke eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Handtasche samt Inhalt entwendet worden. Der Sachschaden betrug ca. 300 Euro, der Beuteschaden ca. 50 Euro. Kurze Zeit später wurde versucht, an einem Geldautomaten in Taufkirchen (Vils) mit der in der Handtasche befindlichen entwendeten EC-Karte widerrechtlich Bargeld in Höhe von 1000 Euro abzuheben.

Nach Beschluß des Amtsgerichts Landshut werden die Lichtbilder der Überwachungskamera nun zur Veröffentlichung in der regionalen Presse freigegeben.

Die Übernahme der Abbildungen in Online-Publikationen, z. B. Auftritte in sozialen Netzwerken, Online-Ausgaben, E-Paper, Mediatheken oder sonstige Internetangebote wird nicht gestattet.

Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen werden von der Polizei Dorfen unter Tel.-Nr. 08081/9305-0 entgegengenommen.