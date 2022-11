REGENSBURG. Ein im Verhältnis zum Beuteschaden beträchtlicher Sachschaden entstand bei einem Gaststätteneinbruch in der Nacht zum Donnerstag. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (2./3. November 2022) drang eine unbekannte Person in eine Gaststätte in der Straße „Am Vitusbach“ ein. Unter anderem wurden ein Gittertor und eine massive Feuerschutztüre beschädigt. Der angerichtete Sachschaden liegt in vierstelliger Höhe. Aus dem Lokal wurde lediglich ein kleines Elektrogerät von niedrigem, zweistelligen Wert entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet unter 0941/506-2888 um sachdienliche Zeugenhinweise.