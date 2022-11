REGENSBURG. Unbekannte beschädigten eine Baumarktfassade, indem sie einen Schriftzug anbrachten. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Der Polizei wurde am Donnerstagnachmittag, 3. November 2022, eine größere Schmierschrift an der Fassade eines Baumarktes in der vielbefahrenen Nordgaustraße (nähe DEZ-Kreuzung) mitgeteilt. Diese hatte einen möglicherweise politisch motivierten bzw. beleidigenden Inhalt zum Gegenstand. Der durch die Sachbeschädigung entstandene Schaden dürfte im zwei- bis dreistelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um sachdienliche Zeugenhinweise.