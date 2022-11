Rosenheim. Am Donnerstagabend, 03.11.2022 um 23:40 Uhr kam es in Rosenheim, OT Westerndorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger wurde hierbei so schwer verletzt, dass er im Klinikum Rosenheim verstarb.

Am 03.11.2022 gegen 23:40 Uhr verunfallte ein VW Passat auf der Staatsstraße 2010 am Ortsanfang von Westerndorf in einer abschüssigen Rechtskurve. Das Fahrzeug, welches mit einem 21-jährigen und einem 37-jährigen Slowaken besetzt war, war auf dem Weg von Bad Feilnbach in Richtung Rosenheim. In der Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Dabei wurde der 37-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angelegtem Sicherheitsgurt, aus dem Fahrzeug geschleudert. Schwer verletzt kam dieser ins Klinikum Rosenheim, wo er verstarb.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde von der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet.