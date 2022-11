SCHWARZENBACH A.D.SAALE, LKR. HOF. Ohne Beute entkam ein unbekannter Räuber am Donnerstagabend nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Schwarzenbach an der Saale. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 19.20 Uhr betrat der Mann mit einer Sturmhaube auf dem Kopf die Tankstelle in der Industriestraße. Dort bedrohte er die Angestellte mit einer silbernen Schusswaffe und forderte Bargeld. Die Angestellte ging jedoch nicht auf die Forderung ein und drängte ihn aus der Tankstelle. Ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe handelte, ist nicht bekannt.

Ohne Beute flüchtete der Mann im Anschluss auf seinem Motorrad in Richtung B289.

Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten bislang erfolglos nach dem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, zirka 180 Zentimeter groß

Schlanke Figur

Ausländischer Akzent

Trug eine Sturmhaube, schwarze Lederhandschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover

Führte eine silberfarbene Handfeuerwaffe mit sich

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise:

Wer kennt die Person aufgrund der Beschreibung?

Wer hat den beschriebenen Motorradfahrer vor oder nach der Tat am Donnerstagabend gesehen?

Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.