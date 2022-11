SCHWANDORF, LKR. SCHWANDORF. Am Mittwochmorgen (2. November 2022) bedrohte ein bislang Unbekannter einen Passanten und erbeutete eine Tasche. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 05:30 Uhr befand sich ein 63-Jähriger zu Fuß in der Postgartenstraße. Ein bislang Unbekannter trat von hinten an ihn heran und drückte ihm einen noch unbekannten Gegenstand in den Rücken. Der 63-Jährige ging von einer möglichen Bewaffnung aus. Durch den Täter wurde die Herausgabe der mitgeführten Tasche und Bargeld gefordert. Der 63-Jährige gab die Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro heraus. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte zu Fuß in Richtung Bahnhof. Er wird auf 30 bis 35 Jahre sowie circa 180 cm geschätzt. Außerdem soll er kräftig gebaut und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Hatte jemand in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet? Wem ist eine möglicherweise laufende Person mit Tasche in der Nähe aufgefallen?