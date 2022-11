3024 - Brand eines Schuppens

Aichach - Am Mittwoch (02.11.2022) wurde die Polizei gegen 19:00 Uhr über einen Brand in der Martinistraße informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein Schuppen neben einem Mehrfamilienhaus in Brand befand. Das Feuer griff auch auf das Mehrfamilienhaus über. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, jedoch erlitten zwei Bewohner eine leichte Rauchgasintoxikation.

Die Löscharbeiten wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Aichach, Hollenbach und Kühbach durchgeführt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen. Hauptaugenmerk liegt hierbei unter anderem an der Ermittlung der Brandursache, die aktuell noch unklar ist.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Da das Mehrfamilienhaus aktuell nicht bewohnbar ist, wurde den Bewohnern durch die Stadt Aichach kurzfristig eine anderweitige Unterkunft zur Verfügung gestellt.

3025 - Brand in einer Fabrikationshalle

Holzheim - Am Mittwochabend (02.11.2022) kam es in einer Fabrikationshalle im Ortsteil Pessenburgheim zu einem Brand. Nach Informationen des Juniorchefs wurde Heu auf einem Förderband in eine Heupresse befördert. Beim Einfahren des Heus in die Presse verstopfte diese wohl und die Maschine lief heiß. Die Hitze übertrug sich zunächst auf das Heu, entzündete dieses und übertrug die Flammen auf das Förderband. Die eingesetzten Feuerwehren aus Holzheim, Pessenburgheim und Münster waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Nach den Löscharbeiten musste die stark verrauchte Halle mit Gerätschaften der Feuerwehr noch belüftet werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden an der Maschine, dem Förderband und dem verbrannten Heu liegt bei ca. 10.000 Euro.

3026 - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes

Königsbrunn – Am Montagmorgen, 31.10.22 zw. 02.00 h und 04.00 h hebelte ein unbekannter Täter die Haustür eines Wohnanwesens im Gewerbegebiet Süd auf und entwendete aus dem Kellerraum ein neuwertiges Mountain-E-Bike, Marke KTM, 27,5 Zoll, Farbe schwarz mit auffälligen, orangen Applikationen. Das Rad hat einen Wert von rund 4.300 Euro.

Hinweise bitte an die PI Bobingen unter 08234/9606-0.