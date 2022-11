1727. Betriebsunfall; eine Person schwer verletzt – Marsfeld

Am Mittwoch, 02.11.2022, parkte ein 49-Jähriger mit tschechischer Staatsangehörigkeit seinen Bus innerhalb des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB). Gegen 15:25 Uhr sah eine Sicherheitsmitarbeiterin den 49-Jährigen mit dem Oberkörper unterhalb einer seitlichen Gepäckklappe des Busses eingeklemmt liegen. Hinzugekommene Personen versuchten anschließend die hydraulische Gepäckklappe zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Zeitgleich wurde ein Notruf abgesetzt. Durch die Münchner Berufsfeuerwehr konnte der Busfahrer geborgen werden. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Ursache wurden durch das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) vor Ort übernommen.

1728. Einbruch in Gaststätte – Obergiesing

Im Tatzeitraum von Dienstag, 01.11.2022, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.11.2022, 07:00 Uhr, drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Innere einer Gaststätte ein.

Im Gastbereich öffneten sie gewaltsam einen dort abgestellten Aufstellautomaten und entnahmen das darin gelagerte Bargeld. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Walchenseeplatz, Rotwandstraße und Landlstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1729. Einbruch in Kultureinrichtung – Obersendling

Im Tatzeitraum von Dienstag, 01.11.2022, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.11.2022, 08:00 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter mehrere Container einer Kultureinrichtung gewaltsam zu öffnen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang ihnen ein Eindringen bei zwei Containern. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke und entwendeten eine Geldbörse inklusive Bargeld. Im Anschluss versuchten die Täter in zwei weitere Container einzudringen, was jedoch nicht gelang.

Die beiden unbekannten Täter konnten vom Tatort flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Geisenhausenerstraße, Helfenriederstraße und Boschetsrieder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1730. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind; eine Person verletzt – Ismaning

Am Mittwoch, 02.11.2022, gegen 08.15 Uhr, fuhr ein 75-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw auf der Camerloherstraße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 3-jähriges Kind mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kindertretroller auf dem Gehweg stadteinwärts. Dabei wurde es von seiner Mutter zu Fuß begleitet.

Der 75-Jähriger wollte nach rechts in einen Parkplatz einbiegen und stieß dabei mit dem Kind zusammen. Wegen des zunächst ungeklärten Verletzungsbild bei dem Kind, wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Später stellte sich aber heraus, dass es leicht verletzt worden war und der 3-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 75-Jährige blieb unverletzt.

Es kam zu leichten Verkehrsbehinderung.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1731. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Mittwoch, 02.11.2022, gegen 15:40 Uhr, fuhr eine 25-jährige Rettungssanitäterin mit einem Rettungsdienstfahrzeug (Mercedes-Sprinter) auf der Münchner Straße in Unterhaching in Richtung München. Sie hatte Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet und musste kurz vor der Einmündung zur Fasangartenstraße wegen des stockenden Verkehrs auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr ausweichen.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 88-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw die Fasangartenstraße in westliche Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Tegernseer Landstraße galt für ihn das Zeichen Vorfahrt gewähren. Dort wollte der Pkw-Fahrer nach links abbiegen und stieß hierbei stieß mit dem Rettungswagen zusammen.

Der 88-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungssanitäterin blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1732. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Harlaching

Im Zeitraum von Mittwoch, 02.11.2022, zwischen 10:20 Uhr und 16:50 Uhr, drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über eine Terassentür in eine Doppelhaushälfte in Harlaching ein. Sie durchsuchten die gesamten Wohnräume nach Wertsachen und verließen anschließend unerkannt das Gebäude.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Gegenstände und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Geiselgasteigstraße, des Fliederwegs, des Kornblumenwegs bzw. der Lautererstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1733. Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt unter Jugendlichen – Berg am Laim

-siehe Pressebericht vom 01.11.2022, Nr. 1715

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 31.10.2022, gegen 16:40 Uhr, in der Kreillerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter mehreren Personen, bei der vier Jugendliche oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper davontrugen.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Jugendliche angetroffen werden. Ein konkreter Tatverdacht ergab sich bislang nicht.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Körperverletzungsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreillerstraße / U-Bahnhof Josephsburg Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.