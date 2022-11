COBURG. In der Nacht auf Allerheiligen verging sich ein junger Mann sexuell an seinem weiblichen Opfer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging Haftbefehl.

Eine Halloween-Party in einem Coburger Ortsteil wurde letztendlich zum Tatort eines Verbrechens. Die junge Frau hatte sich im Haus der Feierlichkeit bereits zum Schlafen zurückgezogen, als sie der 28-jährige Partygast gegen Mitternacht aufsuchte. Der Mann nutzte die Situation und begann, gegen ihren Willen, sexuelle Handlungen an der 19-Jährigen durchzuführen. Als sich die Betroffene wenig später einer Bekannten anvertraut hatte, wählte diese den Notruf. Eingesetzte Polizeikräfte nahmen den Mann fest.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalbeamten in Coburg ermitteln nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung. Der Tatverdächtige wurde am Mittwochvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.