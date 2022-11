REGENSBURG. In der Nacht auf Dienstag, 1. November 2022 kam es zu zwei Einbruchsdelikten im Regensburger Osten.

Am Dienstagmorgen fiel einem Gaststättenmitarbeiter auf, dass bei seinem Arbeitgeber eingebrochen wurde. Ein bislang Unbekannter gelangte in das Gebäude im Hinteren Mühlweg und entwendete daraus einen Fernseher sowie Bargeld. Die Beute hat einen Gesamtwert im hohen dreistelligen Eurobereich. Vermutlich die gleiche Person drang gewaltsam in ein nahegelegenes Gartenhaus ein. Was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte vor Ort Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.