NEUSTADT B.COBURG. In den frühen Dienstagmorgenstunden stiegen Unbekannte in ein Geschäft in Neustadt bei Coburg ein und stahlen mehrere Kettensägen und Hochdruckreiniger. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Im Zeitraum von Dienstag, 1.30 Uhr bis 14.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufs- und Lagerräumen eines Geschäftes in der Straße „Allee“ in Neustadt bei Coburg. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen mindestens 15 Motorsägen sowie mindestens zehn Hochdruckreiniger. Der Entwendungsschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge etwa auf eine niedrige fünfstellige Summe belaufen, der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro.

Da die Diebe unerkannt flüchteten, sucht die Kripo Coburg Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.