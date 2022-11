BAD GRIESBACH I.ROTTAL, LKR. PASSAU. In der Nacht auf 01.11.2022 wurde ein Juweliergeschäft Ziel von Einbrechern, die sich gewaltsam Zutritt verschafften und so überwiegend wertvollen Schmuck entwenden konnten.

Im Zeitraum vom 31.10.2022, 17:15 Uhr, bis 01.11.2022, 06:50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine Nebentür zu dem Juweliergeschäft auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Aus aufgebrochenen Vitrinen und den Schaufensterauslagen konnten sie wertvollen Schmuck entwenden. Die Höhe des Beuteschadens ist aktuell noch nicht zu beziffern, dürfte sich allerdings im höheren 5-stelligen Bereich bewegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren 4-stelligen Betrag.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch im Bereich der Kurallee/Kurplatzes und Am Kurwald in Bad Griesbach i.Rottal machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

02.11.2022, 13:40 Uhr