1718. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Kiosk – Harlaching

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 21:50 Uhr, war eine Streife wegen einer vermisst gemeldeten Person am Wettersteinplatz eingesetzt. Zeitgleich konnten die eingesetzten Beamten einen Mann feststellen, welcher sich gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk verschaffen wollte. Der Tatverdächtige wurde sofort festgenommen.

Es handelt sich im einen 36-jährigen Polen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München übergeben.

Durch den Einbruchsversuch entstand an dem Kiosk ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

1719. Verkehrsunfall; Pkw fährt gegen Zaun; eine Person verletzt – Freimann

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 20:15 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Mercedes Pkw auf der Maria-Probst-Straße in Richtung der Ingolstädter Straße. Bei der Auffahrt nach rechts in die Ingolstädter Straße verlor der 21-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den auf dem Mittelgrünstreifen befindlichen Zaun.

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw und am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen der Ingolstädter Straße stadtauswärts gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1720. Größerer Polizeieinsatz – Moosach

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 18:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über Knallgeräusche im Bereich des Olympiaeinkaufszentrums informiert. Aufgrund der beschriebenen und noch unklaren Situation wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort konnte eine größere Jugendgruppe angetroffen werden, die aufgrund der Mitteilungen möglicherweise für die Knallgeräusche verantwortlich waren. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München) wurden deshalb einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden, welche in Deutschland nicht zugelassen sind.

Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Jugendlichen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen und derzeit werden u.a. mögliche Verstöße gegen das SprengstoffG geprüft.

1721. Brand mehrerer Fahrzeuge – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 02.11.2022, gegen 01:15 Uhr, stellte eine Zeugin in der Rumfordstraße fest, dass ein dort am Fahrbahnrand abgestellter Pkw brannte. Daraufhin verständigte sie über den Polizeinotruf 110 die Feuerwehr. Mehrere Streifen wurden daraufhin zum Einsatzort geschickt.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass insgesamt vier Pkw in Brand standen. Diese konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zwei der vier Fahrzeuge wurden vollständig zerstört, die anderen beiden stark beschädigt. Die Fassade eines nahegelegenen Wohnhauses wurde durch Ruß beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache und zu möglichen Straftaten hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Klenzestraße und Rumfordstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1722. Brandstiftung an Bagger – Ramersdorf

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 15:30 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass der Arm eines Gleisbaggers, der im Bereich der Balanstraße auf einer Baustelle abgestellt war, durch einen Brand beschädigt worden war. Nach den ersten Ermittlungen war das Fahrzeug dort am Samstag, 29.10.2022, unbeschädigt abgestellt worden. Der Brand war bereits erloschen, als der Schaden festgestellt wurde.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Aufnahme vor Ort und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Samstag, 29.10.2022, bis 01.11.2022, im Bereich der Balanstraße am Giesinger Feld (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1723. Größerer Polizeieinsatz – Oberföhring

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 23:30 Uhr, teilte ein Betreuer einer Wohneinrichtung im Bereich der Oberföhringer Straße mit, dass ein 21-Jähriger Bewohner die Einrichtungsleitung und eine andere Bewohnerin mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht habe.

Daraufhin wurde unverzüglich eine große Zahl an Einsatzkräften zu der Wohneinrichtung geschickt. Diese Einsatzkräfte, darunter das Spezialeinsatzkommando (SEK), konnten den 21-Jährigen wenig später in seinem Zimmer festnehmen. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe und ein Messer sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde wegen seines auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung und eines Waffendelikts hat das Kommissariat 26 übernommen.

1724. Größerer Polizeieinsatz – Marsfeld

Am Dienstag, 01.11.2022, gegen 05:30 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Körperverletzungsdelikt vor einer Diskothek. Aus diesem Grund befand sich eine Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Versorgung eines 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg vor Ort. Durch die Rettungswagenbesatzung konnte beobachtet werden, wie dessen Begleiter, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising, Flaschen in den Außenbereich der Diskothek warf. Aus diesem Grund informierte die Rettungswagenbesatzung über ihre Leitstelle die Polizei.

Während die ersten Streifenbesatzungen vor Ort die polizeiliche Sachbearbeitung aufnahmen, kamen weitere Jugendgruppen in den Außenbereich der Diskothek und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen.

Aus diesem Grund wurden weitere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit hinzugezogen. Der Bereich vor der Diskothek wurde durch die anwesenden Polizeistreifen geräumt und Platzverweise ausgesprochen.

Diesen wollte ein ebenfalls 23-Jähriger mit Wohnsitz in München nicht nachkommen. Er beleidigte stattdessen die eingesetzten Polizeibeamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Eine 21-jährige Polizeibeamtin wurde dadurch leicht verletzt.

Der 23-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen im Bein und wurde deshalb mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 06:45 Uhr konnte schließlich der Einsatz vor Ort beendet werden. Es waren über 15 Polizeistreifen eingesetzt. Der Gesamtsachverhalt bedarf weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1725. Betriebsunfall; eine Person verstorben – Untersendling

Bereits am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 13:45 Uhr, war ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit Heckenschnittarbeiten in einer Wohnanlage in der Implerstraße beschäftigt.

Nach den aktuellen Ermittlungen trat er hierbei auf einen mittels Gitterrost abgedeckten Kellerschacht. Der Gitterrost löste sich, so dass der Mann mehrere Meter in die Tiefe stürzte und zog sich hierbei innere Verletzungen zu, die stationär in einem Münchner Krankenhaus behandelt wurden. Während des Klinikaufenthalts verstarb der 61-Jährige am Freitag, 28.10.2022.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kommissariats 13 (u.a. Betriebsunfälle), insbesondere zum genauen Unfallhergang, dauern an.