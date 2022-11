Zwei Einbrüche und ein Versuch - Kripo sucht Zeugen

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Ziel von Einbrechern waren am Montag gleich mehrere Einfamilienhäuser. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang über die Terrassen. In einem Fall scheiterten sie jedoch glücklicherweise. Zur Aufklärung der Taten setzt die Polizei auch auf Zeugenhinweise.

Bei der Heimkehr musste der Eigentümer eines Hauses in der Straße "In den Kreuzgärten" feststellen, dass Unbekannte in der Zeit von 19.00 bis 21.40 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus eingedrungen waren, in dem sich auch ein Friseurstudio befindet. Dort suchten die Einbrecher offensichtlich gezielt nach Bargeld, mit dem sie unerkannt entkamen.

In der nahegelegenen Hauptstraße war es ebenfalls zu einem Einbruch über die Terrassentür gekommen, bei dem die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten. Der Beuteschaden steht in diesem Fall noch nicht fest. Der Tatzeitraum lässt sich aktuell lediglich auf die Zeit zwischen 08.30 Uhr und 22.00 Uhr eingrenzen.

In der Straße "Frauenberg" erreichten die mutmaßlich gleichen Täter ihr Ziel glücklicherweise nicht. Hier sind sie an der Terrassentür gescheitert und blieben ohne Beute. Dem Sachstand nach hatte sich der Einbruchsversuch zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr ereignet.

Die Ermittlungen in den Fällen hat die Kripo Aschaffenburg übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 06021/857-1733.

Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Dienstagnachmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen und konnten mit Schmuck entkommen. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Haus in der Arnsburgstraße zwischen 16.45 Uhr und 18.25 Uhr ereignet. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, sind vermutlich gewaltsam über die Terrassentür in das Haus eingedrungen und haben dieses nach Diebesgut durchsucht. Im Anschluss flüchteten sie mit Schmuckgegenständen in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Wert des Diebesguts liegt bei schätzungsweise 600 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Informationen wie Sie sich besser gegen Einbrüche schützen können, erhalten Sie unter https://www.k-einbruch.de/ oder bei den Beratungsstellen Ihrer Kriminalpolizeidienststellen in Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt.

Aufmerksame Zeugin meldet Schlangenlinienfahrer - Mann mit über zwei Promille unterwegs

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagnachmittag stellten Beamte der Polizei Alzenau bei einem Autofahrer einen erheblichen Alkoholwert fest. Eine andere Verkehrsteilnehmerin war auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und hatte die Beamten verständigt.

Gegen 16.30 Uhr erhielt die Miltenberger Polizei die Mitteilung über einen auffällig fahrenden Pkw, der von Hösbach in Richtung Mömbris unterwegs war.

Die Beamten konnten den Fahrer des betreffenden Autos kurze Zeit später an der Wohnanschrift des Mannes feststellen. Er lag mit über zwei Promille Alkohol im Blut schlafend in seinem Fahrzeug. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt, der Führerschein beschlagnahmt.

Die Beamten haben ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Fahrer eingeleitet.

Kratzer auf der Motorhaube - Zeugen gesucht

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Montag und Dienstag hat ein Unbekannter ein Fahrzeug auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei Miltenberg ermittelt.

Die Tat muss sich zwischen 20.00 Uhr und 09.30 Uhr in der Von-Ostein-Allee zugtragen haben. Das Auto war am Straßenrand geparkt.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.