KEMPTEN. In der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 stürzte eine 22-Jährige vom Dach eines Gebäudes und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Geschädigte war Gast auf einer Halloween-Party in der Diskothek Parktheater in Kempten. Nach ersten Erkenntnissen stieg die 22-Jährige gegen 23.15 Uhr über eine Fluchttreppe auf das Dach eines neben der Diskothek befindlichen Gebäudes. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte sie von dem Dach und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst behandelt und in ein umliegendes Klinikum verbracht.

Die 22-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr. Die Hintergründe des Sturzes sind weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen. Zeugen, welche den Vorfall und insbesondere den Aufstieg der 22-Jährigen auf das Dach beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten unter der Telefonnummer 0831 99090 zu melden. (PI Kempten, Sc)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).