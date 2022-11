NÜRNBERG. (1341) In der Nacht von Sonntag auf Montag (30./31.10.2022) schlug ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr eine Schaufensterscheibe an einem Uhrengeschäft in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Einer Passantin war kurz nach 06:00 Uhr beim Vorbeigehen in der Vorderen Ledergasse aufgefallen, dass in die Schaufensterscheibe eines Uhrenladens ein Loch geschlagen worden war. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bestätigte sich der Sachverhalt. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, waren rund ein halbes Dutzend Armbanduhren im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro aus der Schaufensterauslage entwendet worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann