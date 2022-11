ECKENTAL. (1339) Eine Polizeistreife nahm in der Nacht zum Dienstag (01.11.2022) einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer in Eckental (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) fest. Der 19-Jährige steht in Verdacht, eine Unterführung mit einem Hakenkreuz beschmiert zu haben.



Gegen 01:30 Uhr war eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land im Gemeindeteil Eschenau im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als zwei Männer beim Erblicken des Streifenwagens unvermittelt davonrannten. Eine der beiden Personen entdeckten die Beamten bereits kurz darauf in einem der angrenzenden Schrebergärten. Der 19-Jährige wies verdächtige Farbspuren an den Händen auf, weshalb die Polizisten das Umfeld des Bahnhofs auf entsprechende Graffiti überprüften. Bei der Absuche stellten sie in der dortigen Unterführung ein frisch gesprühtes Hakenkreuz fest.

Der durch die Schmiererei entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Gegen den 19-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zudem führten die Polizisten bei dem festgenommenen Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. In Bezug auf den mutmaßlichen Komplizen des 19-Jährigen sind ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden.



Erstellt durch: Michael Konrad