HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Nach dem Brand an einer Kindertagesstätte am Dienstagabend, 01. November 2022, in Holzkirchen ermittelt nun die Kripo Miesbach wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Hierzu sind die Brandfahnder auf der Suche nach Zeugen. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Wie bereits gestern Abend, 01.11.2022, von der Polizeiinspektion Holzkirchen berichtet, brach gegen 18:00 Uhr im Außenbereich einer Kindertagesstätte in der Erich-Kästner-Straße in Holzkirchen ein Brand aus, der trotz des schnellen Eingreifens zahlreicher Feuerwehrkräfte auch auf das Gebäude überging. Hierdurch entstand nach einer ersten Einschätzung ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt, die Kindertagesstätte war auf Grund des Feiertags auch nicht geöffnet.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden nun vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach geführt.

Im Zuge dieser ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass das Feuer im Außenbereich der Tagesstätte mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen gaben an, dass sich kurz nach Brandausbruch eine bislang unbekannte Personengruppe vom Tatort entfernte. Die Brandfahnder der Kripo Miesbach sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen und bittet die Bevölkerung um Hinweise:

ZEUGENAUFRUF

Wem sind am Dienstagabend, 01.11.2022, gegen 18:00 Uhr bzw. in der Zeit davor Personen im Bereich der Kindertagesstätte in der Erich-Kästner-Straße in Holzkirchen aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können, geben?

Hinweise können bei der Kriminalpolizei Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden. Insbesondere die Personengruppe, die sich im Bereich der Kindertagesstätte aufhielt, wird gebeten, umgehend mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.

Die Ermittlungen der Brandfahnder der Kriminalpolizei Miesbach dauern an. Auf Grund des Feuers ist der Betrieb in der Kindertagesstätte bis auf weiteres nicht möglich.