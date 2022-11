Ingolstadt, 02.11.2022

Am gestrigen Dienstag, 01.11.2022 brachen unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von 13.30 – 14.40 Uhr versuchten unbekannte Tatverdächtige erfolglos die Hintereingangstür eines Hauses in der Effnerstraße aufzuhebeln. In der Folge brachen sie die Kellertür mit brachialer Gewalt auf und gelangten dadurch in das Gebäude.

Als die Bewohner gegen 14.40 Uhr nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass das gesamte Haus durchwühlt worden war. Das Ehepaar verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Die Tatverdächtigen erbeuteten Geld und Schmuck im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige tatrelevanten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden