Ingolstadt, 02.11.2022

Am Montag, 31.10.2022 brachen unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in Ingolstadt, Gerolfing ein. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit von 19.00 – 22.10 Uhr Zugang zu dem Haus in der Dürrenseestraße. Sie drangen durch Einschlagen der Balkontürscheibe im ersten Stock ein und entwendeten Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Die Einbrecher verließen das Anwesen augenscheinlich durch die Terrassentür im Erdgeschoß und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.