KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. Ziel eines Einbruchs ist am frühen Sonntagabend ein Einfamilienhaus geworden. Der Täter drang gewaltsam in das Haus ein und machte sich mit verschiedenen Schmuckstücken unerkannt aus dem Staub. Zur Aufklärung der Tat setzt die Polizei auch auf Zeugen.



Bei der Heimkehr musste der Eigentümer eines Hauses in der Bernhauser Straße feststellen, dass ein Unbekannter am Sonntag in der Zeit von 16:30 bis 19:15 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus eingedrungen war. Dort suchte der Einbrecher offensichtlich gezielt nach Schmuckstücken. Nachdem er fündig geworden war, flüchtete er unerkannt.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Schweinfurt von der Haßfurter Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.