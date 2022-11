FÜSSEN. Am 31.10.2022 ereignete sich kurz vor 19 Uhr ein Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang im nördlichen Bereich der Uferstraße. Eine 44-jährige Frau aus Hopfen fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Uferstraße in Richtung Hopferau. Um zwei Fußgängern auszuweichen, fuhr sie über den Bordstein auf die Straße und überholte das Urlauberpärchen. Etwa 20 m weiter, unmittelbar nach dem abgesenkten Bordsteinbereichs eines nahegelegenen Ferienhofs, versuchte die Dame mit ihrem Rad wieder auf den Gehweg zukommen. Dabei kam sie am Bordstein zu Sturz und knallte mit voller Wucht auf den Asphalt. Sie trug keinen Helm und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Die zuvor von ihr überholten Fußgänger eilten sofort zur Hilfe und verständigten weitere Ersthelfer des Ferienhofs und die Rettungsleitstelle. Nur wenige Momente später trafen zwei Notärzte, zwei Sanitätsfahrzeuge und ein Hubschrauber am Unfallort ein, auch die Feuerwehr Hopfen rückte mit zwei Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle besser auszuleuchten. Nach über 30 minütiger, erfolgloser Reanimation konnten die Ärzte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt kein Fremdverschulden vor. Laut Zeugenaussagen war die Radlerin mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht unterwegs, des Weiteren trug sie keinen Helm. Die Polizei war mit insgesamt drei Streifen aus Füssen und Pfronten vor Ort. (PI Füssen)