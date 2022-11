Container aufgebrochen – Kupfer und Werkzeug entwendet – Polizei sucht Zeugen

GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes hat ein bislang Unbekannter mehrere Container auf dem Gelände eines Energieunternehmens aufgebrochen. Der Täter entwendete Kupfer und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro und entkam unerkannt.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr bis Montagmorgen, um 08.00 Uhr, hat der Unbekannte auf dem Areal eines Energieunternehmens im Gewerbegebiet „Zeche Gustav“ mehrere Lagercontainer aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten hieraus Erdungsanker aus Kupfer sowie Motorsägen. Der Beuteschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau und bittet auch um Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Aufmerksame Zeugin klärt Unfallflucht

ASCHAFFENBURG. Einer aufmerksamen Zeugin ist die Aufklärung einer Unfallflucht am Montagnachmittag zu verdanken. Die Dame hatte in der Schlesier Straße beobachtet, wie ein abgestellter VW Caddy im Zuge eines Ausparkvorganges durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden ist. Die Zeugin reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Gegen 14.00 Uhr fiel der Zeugin auf, dass ein schwarzer Chevrolet beim Ausparken gegen den geparkten VW gestoßen ist. Die Fahrerin des Chevrolet entfernte sich hiernach und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Durch die Verständigung der Polizei konnte neben der Klärung der Unfallflucht insbesondere auch die Schadensregulierung ermöglicht werden.

Spiegel abgefahren auf der Autobahn - Zeugen gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend kam es zu einem Stau auf der A3 in Richtung Frankfurt. Hier stand gegen 18.30 Uhr der Geschädigte mit seinem blauen Renault Kangoo auf der rechten Spur vor der Anschlussstelle Weibersbrunn. Ein grauer BMW, X3, passierte das Fahrzeug auf dem Standstreifen und beschädigte hierbei den rechten Außenspiegel des Renaults. Der Fahrer des BMW entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung anzugehen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Pkw im Begegnungsverkehr touchiert - Zeugen gesucht

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Der Geschädigte war am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, mit einem roten Mini auf der Staatsstraße von Kleinwallstadt in Fahrtrichtung Sulzbach am Main unterwegs. Hier kam diesem ein bislang unbekannter Pkw entgegen und es kam zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Der Außenspiegel des BMW, Mini wurde hierbei beschädigt. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Der weitere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt in Richtung Kleinwallstadt fort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Geparkte Pkw angefahren - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend wurde ein geparkter BMW, Mini, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Dieser hatte einen Unfallschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterlassen.

Der braune Mini war im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Sportplatz an der Kleinen Schönbuschallee abgestellt. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Pkw und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne eine Schadensregulierung anzugehen.

ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Sonntagabend, 19.30 Uhr bis Montagnachmittag um 14.40 Uhr, wurde in der Ruhlandstraße ein geparkter Pkw angefahren. Die geparkte Daimler, C-Klasse in grau wies hiernach Kratzer im Bereich des linken Kotflügels auf. Der Verursacher entfernte sich und hinterließ Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen