1710. Ermittlung einer Tatverdächtigen nach rassistischer Beleidigung – Feldmoching

-siehe Medieninformation vom 25.08.2022, Nr. 1241

Wie bereits berichtet, wurden zwei Frauen am Freitag, 19.08.2022, im Zwischengeschoss der U-Bahn-Station Feldmoching von einer damals noch unbekannten Täterin rassistisch beleidigt.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie internen Fahndungsmaßnahmen konnte die mutmaßliche Täterin vor wenigen Tagen nun von einem Polizeibeamten in der Nussbaumstraße erkannt und festgenommen werden. Bei ihr handelt es sich um eine 48-Jährige (mit Wohnsitz in München).

Sie wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 44 (Staatsschutzdelikte) dauern an.

1711. Körperverletzungsdelikt – Obergiesing

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 23:45 Uhr, meldete sich der Sicherheitsdienst eines Wohnheims bei der Polizeiinspektion 23 (Giesing) und teilte eine Bedrohungssituation mit.

Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern in dessen Verlauf ein 44-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit ein handelsübliches Haushaltsmesser aus der Küche holte und einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München damit leicht verletzte. Dabei erlitt dieser oberflächliche Schnittverletzungen am Arm. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte dem 44-Jährigen das Messer abnehmen.

Der 44-Jährige wurde durch die eingetroffenen Polizeibeamten am Einsatzort festgenommen. Am Montag, 31.10.2022, wurde er nach Vorführung durch den Haftrichter entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) aufgenommen.

1712. Wohnungsbrand – Obergiesing

In den späten Abendstunden des Samstags, 29.10.2022, meldete die Feuerwehr dem Polizeinotruf 110 einen Wohnungsbrand im Stadtteil Obergiesing. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im Erdgeschoss.

Die über 80-jährige Bewohnerin konnte zuvor noch rechtzeitig die Wohnung verlassen. Sie wurde leicht verletzt in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie zwischenzeitlich wieder verlassen.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) rückte am Montag, 31.10.2022, zur Klärung der Brandursache an die Einsatzörtlichkeit aus. Mit derzeitigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt am Backofen als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen dauern an.

1713. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Linienbus; vier Personen verletzt – Moosach

Am Montag, 31.10.2022, gegen 16:25 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Linienbus auf der Triebstraße in Richtung Max-Born-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 35 trat unvermittelt ein 36-Jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn, um die Triebstraße in Richtung Georg-Brauchle-Ring zu überqueren.

Trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Busfahrers konnte ein Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindert werden. Durch den Unfall kamen zwei Fahrgäste in dem Bus zu Fall. Eine 42-Jährige sowie eine 66-Jährige Frau (beide mit Wohnsitzen in München) verletzten sich leicht.

Der 36-jährige Fußgänger begab sich nach dem Unfall in den Omnibus und attackierte den Busfahrer körperlich als auch verbal. Der 49-Jährige erlitt durch einen Faustschlag ins Gesicht Schmerzen am Kopf. Anschließend entfernte sich der 36-Jährige vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verständigten die Polizei über den Notruf 110. Der 36-Jährige konnte durch die eingesetzten Beamten in Tatortnähe angetroffen werden. Er selbst wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Busfahrer benötigte keine ärztliche Behandlung. Die 42-Jährige Frau wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, die 66-Jährige begab sich selbständig zum Arzt.

An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es für etwa eineinhalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau bis zur Landshuter Allee.

Im Rahmen der anschließenden ärztlichen Abklärung im Krankenhaus leistete der 36-Jährige mit Wohnsitz in München Widerstand mit tätlichem Angriff und Körperverletzung. Der 36-Jährige verletzte hierbei einen der eingesetzten Polizeibeamten derart, dass dieser nicht mehr dienstfähig war.

Der 36-Jährige hat sich nun nicht nur aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen des Verkehrsunfalls zu verantworten, sondern auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung, sowie aufgrund Widerstandes und tätlichen Angriffs.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1714. Trickdiebstahl durch falschen Polizeibeamten – Neuhausen

Am Montag, 31.10.2022, gegen 14:45 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Polizeibeamter aus. Mit dem Vorwand nachschauen zu müssen, ob bei der Seniorin etwas gestohlen wurde, betrat er deren Wohnung.

Es gelang dem Täter unbemerkt aus dem Nachtkästchen mehrere Hundert Euro Bargeld als auch aus dem Tresor Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden.

Nachdem der Täter die Wohnung verlassen hatte, verständigte die Rentnerin die Polizei über den Notruf 110. Aufgrund des zeitlichen Verzugs konnten keine zielführenden Fahndungsmaßnahmen mehr eingeleitet werden.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die über 80-Jährige konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 50 Jahre als, ca. 175-180 cm groß, fester gebaut, braune Haare; trug einen Anzug (graue Hose und schickes Sakko)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Dom-Pedro-Straße und Merianstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1715. Körperverletzungsdelikt unter Jugendlichen – Berg am Laim

Am Montag, 31.10.2022, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Kreillerstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen. Durch diese Auseinandersetzung erlitten vier Personen oberflächliche Schnittverletzungen am Oberkörper. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei 19-Jährige, einen 17-Jährigen sowie einen 18-Jährigen (alle mit Wohnsitzen in München).

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten diverse Jugendliche angetroffen werden, die völlig unterschiedliche Angaben machten, so dass sich gegen keine der Personen ein Tatverdacht erhärtete. Der Sachverhalt bedarf weiterer Ermittlungen durch das Kommissariat 23 (jugendtypische Körperverletzungsdelikte).

In die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen waren bis zu 29 Streifen inklusive eines Einsatzhubschraubers eingesetzt. Im Rahmen der Spurensicherung konnte der Bereich um den U-Bahnhof Josephsburg als Tatörtlichkeit ausgemacht werden. Am dortigen Supermarkt, dessen Mitarbeiter die Polizei über den Notruf 110 verständigte, sprachen Zeugen von bis zu 20 Beteiligten. Auch diese Angaben bedürfen der weiteren Abklärung und genaueren Überprüfung.

Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

1716. Festnahme nach versuchtem E-Sooter-Diebstahl – Bogenhausen

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 21:30 Uhr, beobachtete der Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Marienburger Straße wie sich ein ihm nicht bekanntes Pärchen Zutritt zum Grundstück verschaffte, um anschließend zwei unverschlossene E-Scooter, die sich unter einem Carport befanden, zu entwenden. Vor dem Grundstück wartete eine dritte männliche Person.

Der 21-jährige Bewohner sprach die Personen aus dem Fenster des ersten Obergeschosses heraus an und informierte seinen Mitbewohner, den Eigentümer der E-Scooter, einen 23-jährigen Studenten. Beide Bewohner rannten den Personen hinterher, die die E-Scooter zurückließen und flüchteten. Sie stiegen in einen Pkw-Kleintransporter, Mercedes Vito, mit dem sie in Richtung Ostpreußenstraße entkamen. Der Fluchtwagen wurde von einer vierten Person gefahren. Durch die aufmerksamen Zeugen und Anwohner konnte das Kennzeichen festgehalten werden.

Die über den Polizeinotruf 110 verständigten Beamten veranlassten sofort Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen das Fahrzeug im Bereich der Polizeiinspektion 23 (Giesing) einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei wurden unter anderem verschiedenste Werkzeuge und Bargeld aufgefunden.

Nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwaltschaft wurden der 35-Jährige, als auch seine 29-Jährige Frau, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls dem Haftrichter vorgeführt. Der Kleintransporter wurde sichergestellt. Die weiteren im Fahrzeug befindlichen drei Kinder (14, 12 und 9 Jahre alt) wurden seitens des Jugendamtes in Obhut genommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Ehepaar, als auch deren Fahrzeug in kürzester Zeit bereits mehrfach bezüglich ähnlich gelagerter Fälle polizeilich in Erscheinung getreten war. Mögliches überregionales Agieren bedarf der weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Kriminalität).

Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen das Paar.

1717. Einsatzbilanz zur Halloween-Nacht 2022 – Stadtgebiet München

In der Nacht von Montag, 31.10.2022 auf Dienstag, 01.11.2022 kam es zu 160 Einsätze im Bereich des Polizeipräsidiums München mit Bezug zu Halloween. Dies stellt zwar eine Zunahme im Vergleich zu den letzten Jahren dar, dürfte jedoch dem guten Wetter und dem Wegfall der meisten Coronabeschränkungen geschuldet sein. Daher verlief der Abend aus Sicht der Münchner Polizei weitgehend ruhig.

In den meisten Fällen waren Ruhestörungen Anlass für Polizeieinsätze. Meistens jedoch hatte sich der Einsatzgrund schon vor Eintreffen der Polizei erledigt.

Im Verlauf der Nacht kam es im gesamten Stadtgebiet und Landkreis zu insgesamt 19 Meldungen von Sachbeschädigung, u.a. an Wohnhäusern oder Kraftfahrzeugen. Am S-Bahnhof Furth wurden mehrere Glasscheiben des Wartebereichs des Bahnhofs eingeschlagen.

Außerdem wurden 40 Körperverletzungen, meist durch Jugendgruppen gemeldet. Hier kam es bei allen Geschädigten lediglich zu leichten Verletzungen.