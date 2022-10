PP SCHWABEN SÜD/WEST. Erster Polizeihauptkommissar Werner Schedel, seit 2010 Leiter der Autobahnpolizeistation Günzburg, trat mit Ablauf Oktober 2022 in den Ruhestand ein. Nachfolger wird Polizeioberkommissar Thomas Hodruss.

Werner Schedel begann seine Karriere im Jahr 1979 im gehobenen Polizeidienst (heute 3. Qualifikationsebene) bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium und verschiedenen Verwendungen innerhalb der Bereitschaftspolizei verrichtete er seinen Dienst zunächst als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Burgau, bevor er im Dezember 1985 zur Polizeiinspektion Krumbach versetzt wurde. Nach weiterer Verwendung als Dienstgruppenleiter wurde er schließlich im Jahr 2001 Leiter der Verfügungsgruppe bei der Polizeiinspektion Burgau und stellte dort erstmals seine Führungsqualitäten als stellvertretender Dienststellenleiter unter Beweis. Als Sachbearbeiter gehobener Dienst Kernenergie war er dort außerdem von Polizeiseite für das Kernkraftwerk Gundremmingen zuständig. Im Jahr 2010 wurde Werner Schedel schließlich Chef der Günzburger Autobahnpolizeistation und in der Folge zum Ersten Polizeihauptkommissar befördert.

Der begeisterte Schwimmer und Skifahrer ist verheiratet und Großvater vierer Enkelkinder.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner verabschiedete Werner Schedel am 26. Oktober 2022 in den Räumen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in den Ruhestand. Hierbei würdigte Strößner den scheidenden Stationsleiter als einen sehr engagierten und besonnenen Führungsbeamten, der seine wichtigen Aufgaben bei der Verkehrspolizei hervorragend erledigte.

„Herr Schedel bewies stets das nötige Fingerspitzengefühl und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange seiner Mitarbeiter. Wir wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute“, so Dr. Claudia Strößner.

Die Nachfolge von Werner Schedel trat am 02. November 2022 Polizeioberkommissar Thomas Hodruss an. Er wird die Dienststelle im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (früher höherer Polizeivollzugsdienst) für ein halbes Jahr leiten.

