VILSHOFEN A.D.DONAU, LKR. PASSAU. In einer Privatwohnung in Vilshofen an der Donau kam es gegen 23:35 Uhr am 29.10.2022 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Passau attackierte dort mit einem Baseballschläger einen 51-Jährigen Mann. Es handelte sich dabei um den Vater der Lebensgefährtin des 22-Jährigen. Der Mann konnte den Angriff abwenden. Er erlitt leichte Verletzungen am Kopf und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem 22-Jährigen wurden durch die Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, POK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 31.10.2022, 13:30 Uhr