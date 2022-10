KRONACH. Ein Dachstuhlbrand beschäftigte am Montagvormittag zahlreiche Einsatzkräfte in Kronach. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 9.30 Uhr ging der Notruf über den Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Arthur-Goller-Siedlung ein und eine große Rauchwolke stieg über dem Haus in den Himmel. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten daraufhin zum Brandort. Zum Glück konnten alle vier Bewohner bei Ausbruch des Brandes das Gebäude rechtzeitig verlassen. Obwohl die Feuerwehr schnell mit den Löscharbeiten beginnen konnte, brannte der Dachstuhl komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.