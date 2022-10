1704. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Tötungsdelikt – Neuperlach

-siehe Pressebericht vom 30.10.2022, Nr. 1702

Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht auf Sonntag, 30.10.2022, ein 25-jähriger Kroate (mit Wohnsitz in München) mit mehreren Stichen getötet aufgefunden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden folglich von der Münchner Mordkommission übernommen und sofort intensive Fahndungsmaßnahmen sowie umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Durch die weiteren Ermittlungen, zusammen mit der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I, konnte noch am gleichen Tag ein 22-jähriger Tatverdächtiger (mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit) identifiziert und in den Abendstunden, gegen 20:00 Uhr, an seinem Wohnsitz in Dachau durch Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen werden. Der 22-Jährige machte bislang keine Angaben zum Tatverlauf.

Die Ermittlungen des Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) wegen Totschlag dauern an. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war das Opfer zuvor mit dem 22-Jährigen in ein Streitgespräch geraten, in dessen Verlauf der Tatverdächtige mit einem noch unbekannten Gegenstand auf ihn einstach.

1705. Wohnungseinbrüche – Grünwald

Fall 1:

Im Zeitraum von Samstag, 29.10.2022, zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr, drangen der oder die noch unbekannten Täter gewaltsam über das Erdgeschoss in ein Einfamilienhaus ein. Im Anschluss durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertsachen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Im Anschluss verließen sie unerkannt das Anwesen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kaiser-Ludwig-Straße, Alpenveilchenstraße, Enzianstraße, Portenlängerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Im Zeitraum von Sonntag, 30.10.2022, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, gelangten der oder die unbekannten Täter gewaltsam in eine Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Im Anschluss verließen sie das Anwesen und flüchteten unerkannt von der Tatörtlichkeit.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) die kriminalpolizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Dabei werden, wie üblich, auch mögliche Tatzusammenhänge geprüft.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wörnbrunner Straße, Perlacher Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1706. Fußgänger stürzt auf Rolltreppe und verletzt sich schwer – Altstadt

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mitgeteilt, dass am Karlsplatz (Stachus) eine männliche Person gestürzt sei und sich verletzt habe.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass ein 61-Jähriger (aus Nordrhein-Westfalen) die Rolltreppe, die nach dem aktuellen Ermittlungsstand zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb war, hinabgegangen war und aus noch unbekannter Ursache stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde deshalb im Anschluss in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Münchner Verkehrspolizei. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor.

1707. Nicht angemeldeter Motorradcorso – Stadtgebiet

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 16:30 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mit, dass er im Bereich Obergiesing eine große Zahl von Motorrädern festgestellt hätte, die gerade in Richtung Sendling unterwegs wären und mehrfach rote Ampeln missachtet hätten.

Mehrere Einsatzkräfte konnten den Motorradcorso wenig später schließlich im Bereich der Ludwigstraße in Schwabing stoppen. Insgesamt wurden etwa 200 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kontrolliert. Es kam dabei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass zuvor in sozialen Medien zur Teilnahme an diesem Motorradcorso aufgerufen worden war. Ein Teil der Motorradfahrer trug Halloweenmasken.

Aktuell wird geprüft, ob neben den festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten, noch andere Verstöße begangen wurden.

1708. Größerer Polizeieinsatz – Neuhausen

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 00:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Club im Bereich der Reitknechtstraße verständigt.

Daraufhin wurden Einsatzkräfte zu der Örtlichkeit entsandt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zwei Männer aus einer Personengruppe heraus angegriffen worden waren. Beide wurden jeweils am Kopf verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es soll dazu auch mit einer abgebrochenen Flasche zugeschlagen worden sein.

Die genauen Hintergründe und der Tathergang sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Reitknechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1709. Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei (Wiederholung)

In der Nacht von Montag, 31.10.2021, auf den Feiertag Allerheiligen am Dienstag, 01.11.2021, findet wieder „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.