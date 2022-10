GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am frühen Dienstagmorgen des 25. Oktober 2022 wurde eine 21-jährige Frau durch einen 28-jährigen Mann in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Garmisch-Partenkirchen angegriffen und so schwer verletzt, dass sie seitdem in Lebensgefahr schwebt. Der Mann konnte noch am selben Abend festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft. Zur Klärung des Tatablaufs richtet sich die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen nochmals mit der Bitte um Zeugenhinweise an die Bevölkerung.

Wie bereits berichtet wurde am Dienstag, den 25. Oktober 2022, gegen 6.40 Uhr eine junge Frau in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der St.-Martin-Straße aufgefunden. Die Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie befindet sich nach wie vor in einem lebensbedrohlichen Zustand in stationärer Behandlung.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen zum Tathergang durch Beamte des Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II gelang es noch am Abend, einen dringend tatverdächtigen 28-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorläufig festzunehmen. Der 28-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittler des Falles richteten sich bereits am Tattag mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung und bitten weiterhin alle, die mit sachdienlichen Hinweisen zur Klärung des Sachverhalts bzw. des Tatablaufs beitragen können, sich unter der Telefonnummer 08821/917-0 zu melden:

ZEUGENAUFRUF:

Wer kann noch Hinweise zu dem Vorfall von Dienstag, 25.10.2022, 06:40 Uhr in der St.-Martin-Straße in Garmisch-Partenkirchen geben und hat sich bislang nicht bei der Kripo gemeldet?

Wem sind unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit Personen im näheren Umfeld des Tatorts aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entfernte sich der dringend tatverdächtige 28-Jährige mit einem Fahrrad über die Achenfeldstraße in Richtung Fußgängerzone von Garmisch-Partenkirchen. Die Kripo Garmisch bittet daher nochmals explizit: