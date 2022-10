Stadt- und Landkreis Aschaffenburg

Mit knapp 0,6 Promille vom Fahrrad gestürzt

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrem Fahrrad blieb am Freitagabend gegen 21:15 Uhr eine 51-Jährige in der Seestraße an einem Metallpfosten hängen und stürzte. Die Radfahrerin, die ohne Fahrradhelm fuhr, zog sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf zu. Nach der medizinischen Erstversorgung kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Alzenau Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen ermittelt die Polizei Alzenau nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fahrrad verbotswidrig über die Straße geschoben und Unfall verursacht

ASCHAFFENBURG. Auf Höhe des Park Schönbusch schob am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr ein 48-Jähriger verbotswidrig sein Fahrrad über die B 26. Dabei übersah er einen von Stockstadt kommenden Opel Vitario und es kam zum Unfall. Mit dem Verdacht auf eine Schädelprellung kam der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Aschaffenburg.

Riskantes Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall zwei Schwerverletzten

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein riskantes Überholmanöver eines 28-Jährigen führte am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Schaafheim und Großostheim.

In einer langgezogenen S-Kurve versuchte der 28-Jährige gleich mehrere Fahrzeuge zu überholen und schaffte es nicht mehr rechtzeitig zurück auf den rechten Fahrstreifen. Ein entgegenkommender Opel Astra mit Anhänger hatte keine Möglichkeit auszuweichen und kollidierte seitlich mit dem Seat Cupra. Der Cupra kam von der Fahrbahn ab, fuhr über einen parallelverlaufenden Radweg und blieb rund 30 Meter weiter in einem angrenzenden Acker stehen.

Beide Fahrer erlitten schwerere Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand dem Sachstand nach ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die gesamte Schadenssumme dürfte sich somit auf über 40.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großostheim war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, sucht die Polizei Aschaffenburg auch nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Mittwoch 17:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr ist ein in der Bavariastraße geparkter grauer Opel Vectra beschädigt worden. Der ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 35 abgestellte Pkw wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der verursachte Schade dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. An einem in der Mainparkstraße geparkten schwarzen Opel Adam wurde ebenfalls die linke Seite verkratzt. Die 67-jährige Fahrerin hatte den Opel in der Zeit von Donnerstag 11:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr dort geparkt. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf 4000 Euro belaufen.

Rucksack gestohlen

ASCHAFFENBURG. Von einem bislang unbekannten Täter ist am Freitagabend gegen 18:50 Uhr ein Rucksack am Busbahnhof gestohlen worden.

Eine 29-Jährige hatte ihren Rucksack am Busbahnhof vor dem Bücherregal abgestellt und wurde von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später bemerkte sie, dass der Rucksack gestohlen worden ist.

Der Täter konnte wie folgt beschreiben werden:

ca. 50 Jahre alt und ca. 175 cm groß, mit kräftiger Figur

sprach russisch,

faltiges Gesicht, glatte, kurze Haare, trug einen Dreitagebart

ungepflegte Erscheinung

auffällig war das starke Schielen eines Auges

Alkoholisiert gegen geparkten Skoda gefahren

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Gegen einen in der Obernauer Straße geparkten Skoda ist am Sonntagmorgen eine 45-Jährige mit ihrem Kia gefahren.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,61 mg/l. Auf die 45-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Unfallfluchten im Bereich Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine 34-Jährige teilte der Polizei Aschaffenburg mit, dass ihr in der Frohnradstraße geparkter Mercedes am Samstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr angefahren worden ist. Der entstandene Schaden an der hinteren rechten Tür und dem Schweller wird sich auf rund 3000 Euro belaufen. Da es keine Hinweise auf den Unfallverursacher gibt, bittet die Polizei Aschaffenburg um Zeugenhinweise.

ASCHAFFENBURG. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in der Zeit von Donnerstag 22:00 Uhr bis Freitag 12:00 Uhr in der Hanauer Straße. Bei der Rückkehr zu seinem schwarzen Renault Espace musste ein 51-Jähriger feststellen, dass sein Pkw am hinteren linken Kotflügel beschädigt worden ist.

Von E-Scooter gestürzt - 32-jährige erleidet schwere Verletzungen

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Sturz von ihrem E Scooter zog sich eine 32-Jährige am Samstagvormittag schwere Verletzungen zu. An der Einmündung der Proschoßstraße in die Kettelerstraße hatte sie gegen 10:15 Uhr die Vorfahrt eines vor rechts kommenden Mercedes missachtet. Die 32-Jährige stürzte von ihrem E-Scooter und zog sich bei dem Aufprall auf dem Asphalt schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Alzenau fest, dass an dem E Scooter, dass erforderliche Versicherungskennzeichen fehlte.

Landkreis Miltenberg

Alkoholisiert in Jägerzaun gefahren

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte offensichtlich eine 28-Jährige am Freitagnachmittag. Dem derzeitigen Sachstand nach kam sie aufgrund ihrer Alkoholisierung mit ihrem Audi in der Kronbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Jägerzaun. Nachdem sie rund 15 Meter des Jägerzauns umgefahren hatte, versuchte sie noch weiter zu fahren.

Holzteile, die sich im Radkasten verkeilt hatten, machten eine Weiterfahrt jedoch unmöglich. Die 28-Jährige lief zur Unfallstelle zurück und wurde dort von einer alarmierten Streife der Polizeiinspektion Obernburg angetroffen. Da die Frau einen deutlich alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machte, ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr. Den Führerschein stellte die Polizei noch vor Ort sicher.

Radfahrer stößt gegen wartenden BMW und fährt weg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERGER. Gegen einen in der Straße "In den Seegärten" verkehrsbedingt haltenden weißen BMW, ist am Freitagabend ein Radfahrer gefahren. Der ca. 60 - 70 Jahre alte Fahrradfahrer versuchte rechts an dem wartenden BMW vorbeizukommen und stieß gegen den Tankdeckel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter.

Fahrrad aus Garage gestohlen

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBEG. Aus einer unverschlossenen Garage in der Straße "Hinter den Ampeläckern" ist am Donnerstag in der Zeit von 12:00 bis 19:00 Uhr ein Fahrrad entwendet worden.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Kinder-Mountainbike der Marke Scott mit grün/grauer Lackierung.

