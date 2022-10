PFAFFENHOFEN A.D. ROTH. Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 14.30 Uhr meldete eine Anwohnerin telefonisch über Notruf bei der ILS Donau-Iller einen Brand an der Mehrzweckturnhalle der Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen a. d. Roth. Die daraufhin verständigte Feuerwehr konnte bereits kurz nach ihrem Eintreffen das Feuer an der Außenfassade des Gebäudes löschen. Dadurch konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Nachdem sich am Sonntag keine Kinder oder sonstige Personen in der Turnhalle aufgehalten hatten, war kein Personenschaden zu verzeichnen. Neben der Feuerwehr Pfaffenhofen a. d. Roth mit 20 Einsatzkräften, waren noch weitere fünf Einsatzkräfte umliegender Wehren vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn in Absprache mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Eine Brandursache steht bislang noch nicht fest, so dass die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm weitergeführt werden. Zeugenhinweise zu dem Brand nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm telefonisch unter der Rufnummer 0731/8013-0 entgegen. (KPI Memmingen/KDD)