ERLANGEN. (1331) Ein 41-jähriger Mann hantierte am Samstagabend (29.10.2022) in einem Erlanger Wohnhaus mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Polizeibeamte nahmen den Mann fest und stellten eine Schreckschusspistole sicher.

Der Mann war in dem Mehrfamilienhaus in der Dompfaffstraße beobachtet worden, als dieser mit einer Schusswaffe hantierte und sich anschließend in seine Wohnung begab. Im Zuge des darauffolgenden Polizeieinsatzes, nahmen Beamte der Verhandlungsgruppe Kontakt zu dem 41-Jährigen auf. Dieser öffnete daraufhin freiwillig die Wohnungstür und konnte von Einsatzkräften widerstandslos festgenommen werden.

Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes förderte eine Schreckschusswaffe zu Tage, die von den Beamten sichergestellt wurde. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Verfahren nach dem Waffengesetz ein. Warum der Mann im Hausflur mit der Waffe hantiert hatte, blieb unklar. Eine tatsächliche Gefährdung von Personen lag offensichtlich zu keinem Zeitpunkt vor.

Erstellt durch: Michael Konrad