Nürnberg. (1328) Am frühen Samstagmorgen (29.10.2022) nahmen Polizeibeamte im Stadtteil Sandreuth einen Mann fest. Der 20-Jährige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er auf zwei Autos einschlug.

Ein Anwohner hatte den 20-jährigen Tatverdächtigen gegen 03:30 Uhr beobachtet, wie dieser in der Bruckwiesenstraße auf zwei geparkte Autos einschlug. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Randalierer noch vor Ort fest. Bei einer Überprüfung der betroffenen Pkw stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige deren Scheiben jeweils ringsum eingeschlagen hatte. Da der Mann sich dabei an der Hand verletzt hatte, forderten die Polizisten zunächst einen Krankenwagen an.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über eineinhalb Promille. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad