1694. Festnahme von drei Tatverdächtigen Fahrraddieben – Neuperlach

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 12:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Münchner Verkehrspolizei einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung. Das Fahrzeug war auf der Autobahn A8 unterwegs und wurde auf Höhe der Anschlussstelle Neubiberg einer Kontrolle unterzogen.

Im Fahrzeug befanden sich ein 27-Jähriger, ein 51-Jähriger und ein 45-Jähriger alle mit Wohnsitz in München. Bei der Kontrolle des Kleintransporters konnten die Polizeibeamten mehrere Fahrräder feststellen. Bei der Überprüfung der Fahrräder ergaben sich Anhaltspunkte, dass diese die Tatbeute eines Einbruchs in der Kafkastraße in München waren.

Gegen die drei Personen ergab sich vor Ort ein Tatverdacht. Die aufgefundenen Fahrräder wurden sichergestellt und entsprechend ein Ermittlungsverfahren gegen die drei Personen eingeleitet. Die drei Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1695. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer; eine Person schwer verletzt – Oberföhring

Am Freitag, 28.10.2022, gegen 10:35 Uhr, fuhr eine 77-Jährige, mit Wohnsitz in München, mit einem Pkw, VW, die Cosimastraße stadtauswärts (nördlich). An der Kreuzung zur Johanneskirchner Straße wollte sie ihr Fahrzeug nach links wenden, um wieder stadteinwärts auf der Cosimastraße zu fahren.

Zeitgleich fuhr eine 78-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls mit Wohnsitz in München, auf dem Radweg der Johanneskirchner Straße von der Oberföhringer Straße kommend in Richtung Freischützstraße (östlich). Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei stürzte die 78-jährige Radfahrerin und verletzte sich schwer. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden insgesamt mehrere tausend Euro Sachschaden. Die schwerverletzte Radfahrerin wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1696. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fahrradfahrer – Oberschleißheim

Am Freitag, 28.10.2022, gegen 16:15 Uhr, fuhr eine 70-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Freisinger Straße in Richtung Dachau (Fahrtrichtung Westen). Sie fuhr dabei auf dem rechten Gehweg, der auch für Fahrradfahrer freigegeben ist.

Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Pole, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mit einem Kleintransporter auf der Freisinger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Dachau. Der 47-Jährige wollte auf Höhe der Hausnummer 13 in ein Grundstück nach rechts abbiegen und fuhr hierbei über den Gehweg.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 70-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich dabei. Sie wurde vor Ort durch einen Notarzt medizinisch versorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Freisinger Straße in Fahrtrichtung Dachau für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dabei kam es auf der Freisinger Straße zu Verkehrsbehinderungen.

1697. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeidienstfahrzeug; eine Person leicht verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 02:40 Uhr, fuhr eine 24-jährige Polizeibeamtin, mit Wohnsitz in München, mit einem Polizeidienstfahrzeug BMW die Herzog-Heinrich-Straße, vom Kaiser-Ludwig-Platz kommend, in Fahrtrichtung Lindwurmstraße (Fahrtrichtung Süden). Im Fahrzeug befand sich noch ein Polizeibeamter auf dem Beifahrersitz.

Zur selben Zeit fuhr ein 53-Jähriger, mit Wohnsitz in München, mit einem Pkw Toyota die Mozartstraße stadtauswärts (Fahrtrichtung Westen). Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Streifenwagens und des Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw Toyota gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge am Straßenrand und beschädigte diese. Zudem wurde noch ein Ampelmast beschädigt.

Die 24-jährige Polizeibeamtin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Am Polizeifahrzeug sowie am Pkw Toyota entstand ein Totalschaden. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden sowie auch am Ampelmast.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

1698. Raubdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Maxvorstadt

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 23:15 Uhr, befand sich ein 51-jähriger Portugiese ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit seinem Fahrrad im alten botanischen Garten.

Er wurde von einem 24-jährigen Marokkaner ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland angesprochen. Der 24-Jährige fragte nach einem Feuerzeug. Als der 51-Jährige ihm eines geben wollte, wurde er unvermittelt vom 24-Jährigen angegriffen.

Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 51-Jährige zu Boden fiel. Der 24-Jährige entwendete aus der Umhängetasche des 51-Jährigen Bargeld im mittleren zweistelligen Eurobereich.

Der 51-Jährige konnte einen sich in der Nähe befindlichen Mitarbeiter des kommunalen Außendienstes der Landeshauptstadt München anvertrauen und ihm die Tat schildern. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei und hielt den Täter bis zum Eintreffen der ersten Streife am Tatort fest.

Der 24-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raub eingeleitet. Während den polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine Eigengefährdung des 24-Jährigen.

Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen in einem Krankenhaus polizeilich untergebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1699. Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzungsdelikt – Altstadt

Bereits am Sonntag, 27.06.2021, gegen 02:30 Uhr kam es im Sperrengeschoss des U-Bahnhofes Karlsplatz (Stachus) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München von zwei bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen und verletzt.

Das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei übernahm damals die Ermittlungen in diesem Fall. Bislang konnten die Täter noch nicht ermittelt werden.

Durch das Amtsgericht München erging nun ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit den im Link befindlichen Bildern nach den beiden Tätern.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Karlsplatz (Stachus) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/037844/index.html

1700. Festnahme nach Fahrzeugteilediebstahl – Hasenbergl

Am Freitag, 28.10.2022, gegen 07:20 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über den Notruf 110, dass er einen Diebstahl in der Ratkisstraße beobachtet habe. Hierbei habe eine männliche Person Fahrzeugteile von einem geparkten Fahrzeug entwendet.

Es wurden daraufhin mehrere Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) zum Einsatzort gerufen. Der Täter hatte beim Eintreffen der Streifen bereits den Tatort verlassen. Durch den Zeugen konnten relevante Hinweise auf den Täter erhoben werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 37-Jährige konnte gegen 10:00 Uhr an seiner Arbeitsstelle in Freimann angetroffen und festgenommen werden.

Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Diebesgut konnte bei ihm nicht mehr aufgefunden werden.

In diesem Fall ermittelt die Münchner Kriminalpolizei weiter.

1701. Polizeieinsatz – Milbertshofen

- siehe Pressebericht vom 29.10.2022, Nr. 1693

Wie bereits gestern berichtet, wurden mehrere Personen im Zuge eines Polizeieinsatzes festgenommen. Hierbei handelt es sich um 15 Personen unterschiedlicher Nationalitäten (alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde ein Anschlussgewahrsam richterlich geprüft und bestätigt. Die Personen bleiben im längsten Fall bis Freitag, 04.11.2022, im polizeilichen Gewahrsam, um sicherzustellen, dass keine weiteren strafbaren Handlungen von ihnen verübt werden.

1702. Tötungsdelikt – Neuperlach

Am Sonntag, 30.10.2022, gegen 00:20 Uhr, fand ein Passant eine leblose Person. Diese befand sich in einer Grünanlage neben dem Karl-Marx-Ring (Höhe Peschelanger). Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte nun die Identität der leblosen Person geklärt werden.

Es handelt sich hierbei um einen 25-jährigen Mann mit Wohnsitz in München. Bei dem aufgefunden Mann konnten augenscheinlich Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt werden.

Durch mehrere Streifen wurde der Tatort abgesperrt. Die Einsatzkräfte führten umfangreiche Absuchemaßnahmen im Nachbereich des Tatortes durch.

Das Kommissariat 11 übernahm die Ermittlungen. Die Spurensicherung führte umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durch. Die Rechtsmedizin wurde ebenfalls hinzugezogen. Bei dem Einsatz waren über 20 Streifen eingebunden.

Aktueller Ermittlungsgegenstand sind die Tatumstände.

1703. Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Montag, 31.10.2021, auf den Feiertag Allerheiligen am Dienstag, 01.11.2021, findet wieder das sogenannte „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.