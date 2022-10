Dietmannsried. Am frühen Samstagabend gegen 17:20 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Allgäu ein Brand im Erdgeschoss eines landwirtschaftlichen Anwesens mitgeteilt. Die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Bad Grönenbach, Reichholzried, Herbisried und Ziegelberg konnten ein in der Küche ausgebrochenes Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Ursache des Feuers war ein fehlgeleiteter Versuch des Hauseigentümers, den in der Küche befindlichen Holzofen, mittels eines Brandbeschleunigers zu entzünden.

Durch das Feuer wurde eine Person leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zusätzlich zu den freiwilligen Feuerwehren waren zwei Besatzungen des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber, sowie mehrere Streifen der Polizei in Kempten eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Kempten hat die Ermittlungen aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie des Verstoßes gegen die Verordnung zur Verhütung von Bränden gegen den Verursacher aufgenommen.

(PI Kempten)