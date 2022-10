LINDENBERG. Ein 86-jähriger Mann aus Lindenberg wollte mit seinem Pkw von Manzen auf die Alpenstraße B308 in Richtung Auers fahren. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah der Mann einen von links kommenden Pkw, welcher von Auers in Richtung Lindenberg fuhr. Es kam zum Verkehrsunfall. Bei der Kollision der Fahrzeuge verletzten sich der Unfallverursacher und zwei Fahrzeuginsassen des anderen, beteiligten Pkws leicht. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Lindenberg verbracht. Die Bundesstraße musste von der Feuerwehr für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde zudem umgeleitet. Zur Bergung der Fahrzeuge wurden zwei Abschleppunternehmer zur Unfallörtlichkeit gerufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35000 Euro. (PI Lindenberg)

