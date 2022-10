WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Auf offener Straße ist es am Samstagnachmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern gekommen. Ein 42-Jähriger befindet sich nach einem Messerstich mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus. Seinen zwei Jahre jüngeren Bruder nahm die Polizei noch vor Ort vorläufig fest. Über die Hintergründe der Tat und die Motivation des Tatverdächtigen liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Mehrere Zeugen informierten die Polizei gegen 15:10 Uhr über eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Straße Am Schwarzenberg im Stadtteil Lindleinsmühle. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach stiegen ein 42-Jähriger und sein zwei Jahre jüngerer Bruder aus ihren Fahrzeugen aus und gingen sofort mit einem Hammer und einem Messer aufeinander los. Der 40-Jährige stach mit seinem Messer zu und traf den Oberkörper seines Bruders. Dabei erlitt dieser nicht lebensgefährliche Verletzungen und kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt war sofort mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort und nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen, der sich noch am Tatort befand, vorläufig fest. Zeitweise unterstützte ein Polizeihubschrauber die Tatortarbeit und die Suche nach dem Messer sowie dem Hammer. Zu den Hintergründen der Tat und der Motivation liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Noch am Samstagnachmittag übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führt die Kripo den Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vor.

Zur lückenlosen Aufklärung der Tat wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?

Sind von dem Tatgeschehen Aufnahmen gemacht worden?

Wer kann unter Umständen Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.