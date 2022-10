1678. Polizeieinsatz - Milbertshofen

Am Samstag, 28.10.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen in die Räumlichkeiten eines Ausstellungsraumes gelangt waren und hier mehrere ausgestellte Fahrzeuge verunreinigen würden. Zudem wurde in den Räumlichkeiten noch ein Feueralarm ausgelöst.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Örtlichkeit geschickt. Dort wurden insgesamt über zehn Personen angetroffen. Vierzehn Personen hatten sich mittels eines Klebemittels an einem Ausstellungsfahrzeuges fixiert. Eine weitere Person die zur Gruppe gehörte filmte die Handlungen. Zudem wurden mehrere Fahrzeuge im Ausstellungsraum mit einer klebrigen dunklen Substanz verunreinigt und beschädigt. Nach einer Schätzung beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro.

Es wurden vor Ort einsatztaktische Maßnahmen eingeleitet, um die Verklebungen zu lösen. Gegen 15 Uhr waren die Personen vom Fahrzeug gelöst und wurden festgenommen. Die Polizei brachte alle Tatverdächtigen zur polizeilichen Sachbearbeitung auf das Präsidium. Gegen 14 Personen wird wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und einem Verstoß nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz ermittelt.

Auf Grund des Feueralarms wurde das Gebäude von Besuchern und dem Personal vorübergehend geräumt. Die verständigte Feuerwehr konnte feststellen, dass es nicht gebrannt hatte. Hier wird aktuell von einem strafbaren Missbrauch der Feuermeldeanlage ausgegangen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Insbesondere wird hinterfragt, wie und von wem der Alarm ausgelöst wurde.

Die Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Bei dem Einsatz waren über 40 Polizeibeamte eingesetzt.