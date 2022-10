BUXHEIM / BAB 7. Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 16:05 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Kradfahrer die BAB 7 in Richtung Kassel. Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls staute sich der Verkehr. Am Autobahnkreuz Memmingen übersah der Kradfahrer das Stauende und prallte gegen einen stehenden Pkw. Hierbei zog sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 5-köpfige Familie aus dem Pkw blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch örtliche Abschleppdienste geborgen. Die Fahrbahn Richtung Kassel musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Memmingen und die Autobahnmeisterei Memmingen waren zur Absicherung und Reinigung vor Ort und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Memmingen Süd von der Autobahn ab. (APS Memmingen)

