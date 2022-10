OBERVIECHTACH. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am Freitag, den 28. Oktober 2022 den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Oberviechtach, Ersten Polizeihauptkommissar Robert Feuerer, in seinen Ruhestand. Der nun 61-Jährige kann auf über 42 Jahre Polizeidienst zurückblicken. Polizeihauptkommissar Dominik Höfner wurde als neuer vorübergehender Dienststellenleiter vorgestellt.

Am 28. Oktober 2022 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Oberviechtach in das Pfarrheim der Stadt Oberviechtach geladen. Vor etwa 75 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Robert Feuerer, der die Dienststelle seit 01.03.2016 leitete, in den Ruhestand.

In seiner Festrede betonte Polizeipräsident Norbert Zink die hervorragende Sicherheitslage im Dienstgebiet. Die Polizeiinspektion Oberviechtach ist auf einer Fläche von 251 qkm für die Sicherheit von rund 13.500 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion wurden 2021 über 84 Prozent der im Dienstgebiet anfallenden Straftaten aufgeklärt. EPHK Feuerer ist es „damit gelungen in seiner Amtszeit die Aufklärungsquote um mehr als 8 Prozent zu steigern“. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Polizeipräsident Norbert Zink die 42-jährige Dienstzeit von EPHK Feuerer als Polizist Revue passieren und dankte ihm für die beinahe 7-jährige, erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Oberviechtach. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er ihm eine sorgenfreie Zeit, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Aufgrund Feuerers Engagements in Kommunalpolitik und im Vereinsleben war sich Zink sicher, dass es ihm „in seiner Pension nicht langweilig werden wird“.

Polizeihauptkommissar Dominik Höfner übernimmt ab 1. November die Verantwortung für die Polizeiinspektion Oberviechtach. Der 30-Jährige wird die Dienststelle im Rahmen eines Personalauswahl- und entwicklungsverfahrens für künftige Führungskräfte voraussichtlich ein halbes Jahr leiten. Mit der Führungsbewährung wartet auf Höfner nun die anspruchsvollste, aber auch lehrreichste Station. Zink war sich jedoch sicher: „Mit dem in den Förderphasen erworbenen umfangreichen polizeilichen Wissen ist PHK Höfner für diese Station bestens gewappnet“ so Polizeipräsident Zink.

Werdegang EPHK Robert Feuerer

Robert Feuerer wurde 1961 in Burglengenfeld geboren. Im Alter von 19 Jahren begann er seine polizeiliche Laufbahn als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt, München und Dachau war Feuerer als Wach- und Streifenbeamter beim Einsatzzug Regensburg, bei der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald und bei der Polizeistation Nittenau eingesetzt. Aufgrund seiner sehr guten Leistungen folgte in den Jahren 1990 bis 1992 sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der damaligen Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck. Als Polizeikommissar ging es für ihn als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Roding, ehe er nach vier Jahren zur Polizeistation Nittenau wechselte. Hier leistete er von 1996 bis zum Jahr 2004 Dienst – zunächst als stellvertretender Stationsleiter, später als Leiter der Polizeistation. Im Mai 2004 begann für Feuerer eine neue berufliche Ära. Von da an war der grenzpolizeiliche Dienst sein Metier. Bis zur Auflösung der Bayerisches Grenzpolizei mit Ablauf des Jahres 2007 war Robert Feuerer Leiter der Grenzpolizeistation Schönsee und für einige Zeit bei der Grenzpolizeistation und Grenzpolizeiinspektion Waidhaus tätig. Im April 2004 ereilte ihm der Ruf in das damalige Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz nach Regensburg, wo er im Sachgebiet für grenzpolizeiliche Angelegenheiten tätig war. Als am 1. Juni 2009 das bisherige Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz aufgelöst wurde und zwei getrennte Präsidien ihren Betrieb aufnahmen, führte Feuerer sein weiterer dienstlicher Weg nach Straubing in das neu errichtete Polizeipräsidium Niederbayern. Als stellvertretender Leiter des Präsidialbüros war er fast sieben Jahre lang einer der engsten Mitarbeiter des Polizeipräsidenten. Am 1. März 2016 erreichte er schlussendlich die Spitze seiner Karriereleiter und übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Oberviechtach.

Robert Feuerer ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Er ist als Marktrat und Zweiter Bürgermeister seiner Heimatgemeinde aktiv, ist Vorsitzender der Feuerwehr, der Verkehrswacht und des Kultur- und Festspielvereins Bruck.

Werdegang Dominik Höfner

Dominik Höfner wurde 1993 in Porto (Portugal) geboren und ist in Weiden i.d.OPf. wohnhaft. Er absolvierte von September 2012 bis März 2015 bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg die Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene. Anschließend kündigte er und startete zugleich sein Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg, welches er mit einem Spitzenergebnis abschloss.

Im Anschluss unterrichtete er, für insgesamt zwei Jahre bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg und Sulzbach-Rosenberg, die Polizeianwärter in den Fächern Strafrecht, Kriminalistik und Allgemeines Polizeirecht. Ab März 2019 folgte für ihn der Wechsel ins Polizeipräsidium Oberpfalz, als stv. Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld.

Daran schlossen sich verschiedene Stationen im Rahmen des Personalauswahl- und entwicklungsverfahrens mit dem Ziel eines möglichen Aufstiegs in die vierte Qualifikationsebene, den früheren höheren Dienst, an. In diesem Zusammenhang leistete Höfner bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd, bei den Kriminalpolizeiinspektionen Weiden i. d. OPf. und Amberg sowie im Polizeipräsidium Oberpfalz im Sachgebiet E1 (Personal) Dienst. Seit Ende März 2022 ist Höfner in das Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration abgeordnet.