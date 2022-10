2097 – Pkw in Brand: Zeugenaufruf

Mering – Am Donnerstag (27.10.2022) kam es gegen 17:00 Uhr in einer Tiefgarage in der Straße Am Mitterfeld zu einem Pkw-Brand. Durch eine bislang unbekannte Person wurde versucht, einen Pkw in Brand zu setzten. Zudem versuchte die unbekannte Person, das Kennzeichen eines weiteren Pkw in Brand zu setzten. Durch die starke Rauchentwicklung wurden sehr schnell Anwohner auf den Brand aufmerksam, welche die Freiwillige Feuerwehr Mering hinzuriefen. Offenbar nur durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass der Brand auf das Gebäude oder weitere Pkws übergriff.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Tel. 0821/323-3810 zu melden.

2098 - Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Fußgänger

Oberottmarshausen – Bereits am 26.10.2022 ereignete sich gegen 01.00 Uhr zwischen Bobingen und Oberottmarshausen ein Verkehrsunfall, bei dem sich beide Beteiligten leicht verletzten. Zwei Fahrradfahrer befuhren den kombinierten Rad- /Fußweg nebeneinander in Richtung Oberottmarshausen. An einem der Fahrräder war kein Licht eingeschalten. Der unbeleuchtete Radfahrer übersah während der Fahrt einen entgegenkommenden Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger musste zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uniklinik verbracht werden.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, alle Verkehrsteilnehmende um Prüfung der ordnungsgemäßen Beleuchtungseinrichtungen zu bitten. Diese gewährleistet eine ausreichende Erkennbarkeit und vermeidet letztendlich mögliche Verkehrsunfälle und schwere Unfallfolgen.

2099 - Hohe Überladung - Fahrt gestoppt

B2/ AS Donauwörth Parkstadt/ FR Norden - Am 27.10.2022, um 11.45 Uhr, stoppten Beamte der Schwerverkehrsgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth einen 3,5-Tonner, der auf der Bundesstraße 2 Richtung Norden unterwegs war. Bei dem beanstandeten Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter mit polnischer Zulassung, der mit eiligem Stückgut von München zum Flughafen Frankfurt unterwegs war. Es wurde eine massive Überladung von mehr als 40 Prozent festgestellt. Da der Fahrer keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von ca. 500 EUR einbehalten. Gegen die Spedition aus Polen wurde darüber hinaus ein sogenanntes Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet, dessen Höhe für diese einzelne Fahrt bei knapp 700 Euro veranschlagt wurde. Zudem wurde die Weiterfahrt des Kleintransporters unterbunden, bis Teile der Ladung auf einen weiteren Kleintransporter der Spedition umgeladen werden konnten.