1682. Versuchtes Tötungsdelikt; Öffentlichkeitsfahndung nach einer Zeugin – Neuhausen

-siehe Medieninformation vom 10.10.2022, Nr. 1573

-siehe Medieninformation vom 14.10.2022, Nr. 1602

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 09.10.2022 gegen 05:10 Uhr, im U-Bahnhof Maillingerstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 48-Jähriger verletzt wurde. Er konnte zwischenzeitlich das Krankenhaus wieder verlassen. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger wurde vor Ort festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kommissariats 11 (Tötungsdelikte) ergaben sich insbesondere durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen des Bahnhofes Hinweise darauf, dass sich eine Person (wahrscheinlich eine ältere Frau) mit einem langen hellen Mantel und einem blauen Rollkoffer während des Tatablaufs auf dem Bahnsteig befunden hatte, die vermutlich die gesamte Tathandlung beobachten konnte.

Diese Frau ist eine wichtige Zeugin für die Münchner Polizei. Da sie sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hatte und auch die Ermittlungen des Kommissariats 11 nicht zu einer Identifizierung der Zeugin führten, ist nun vom Amtsgericht München ein Beschluss ergangen für eine Veröffentlichung des Fotos dieser Zeugin.

Unter diesem Link: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/037729/index.html sind die Fotos veröffentlicht.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof der Maillingerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Insbesondere die Zeugin oder Personen, die die Zeugin kennen, sollen sich bitte mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

1683. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwabing

Am Dienstagvormittag, 25.10.2022, wurde der polizeiliche Notruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung an der U-Bahn-Station „Scheidplatz“ informiert.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten am Bahnsteig die beiden beschriebenen Personen antreffen. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zuvor (gegen 09:30 Uhr) ein 32-Jähriger (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) eine 26-Jährige (mit Wohnsitz in München und westafrikanischer Staatsangehörigkeit) im Vorbeigehen u.a. verbal rassistisch beleidigt haben soll. Als die 26-Jährige nach einem kurzen Disput weitergehen wollte, folgte ihr der 32-Jährige und schlug ihr in das Gesicht und gegen den Oberkörper. Die 26-Jährige stürzte und der 32-Jährige trat bzw. schlug erneut auf sie ein. Die 26-Jährige wurde dadurch verletzt und ihr mitgeführtes Mobiltelefon beschädigt.

Beide Personen konnten schließlich durch anwesende Fahrgäste getrennt sowie die Polizei verständigt werden. Der 32-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wurde u.a. wegen einer Beleidigung und Körperverletzung angezeigt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte).

1684. Mehrere Einbrüche in Bildungseinrichtung – Garching b. München

Nach den aktuellen Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag, 27.10.2022, gewaltsam Zutritt zu drei Bildungseinrichtungen im Bereich des Mühlfeldweges und durchsuchten dort jeweils anschließend die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Es wurde Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Euro entwendet.

Die Ermittlungen wurden, wie in München üblich, noch vor Ort durch die Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt und dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Mühlfeldweges (Garching b. München) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1685. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Gewinnversprechen – Waldperlach

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 14:30 Uhr, wurde eine zivile Streife der Münchner Polizei auf eine Gesprächssituation in einer Tankstelle an der Isegrimstraße aufmerksam. Dort hatte eine 68-Jährige (mit Wohnsitz in München) gerade sogenannte Guthabenkarten im Wert von mehreren Hundert Euro gekauft und war anschließend mit einem Taxi weggefahren. Die Polizeibeamten, denen die Situation verdächtig vorkam, folgten dem Fahrzeug und hielten dann das Fahrzeug zu einer Kontrolle an.

Im weiteren Gesprächsverlauf stellte sich heraus, dass die 68-Jährige bereits zuvor an verschiedenen Örtlichkeiten ebenfalls Guthabenkarten im Wert von mehreren Hundert Euro gekauft hatte und die jeweiligen Guthabencodes zur Auszahlung des versprochenen Gewinns an die bislang noch unbekannten Täter übermitteln wollte, die sie im Vorfeld telefonisch kontaktiert und ihr einen Gewinn in Aussicht gestellt hatten. Für die Gewinnabwicklung sollte sie diese Guthabenkarten erwerben. Die 68-Jährige wurde daraufhin von den Polizeibeamten über diesen Trickbetrug aufgeklärt und ein Angehöriger verständigt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Nähere Informationen und Präventionshinweise sehen Sie unter diesem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

1686. Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Neuperlach

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 wegen einer unklaren Bedrohungssituation verständigt.

Zuvor hatte ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München zwei weibliche Angehörige in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht. Hierbei verletzte er eine 17-Jährige leicht. Die beiden Mitbewohnerinnen konnten die Wohnung verlassen und fanden Zuflucht bei einer Nachbarin. Diese verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 26-Jährigen schließlich in der Wohnung überwältigen. Die Ursache für den Streit ist bislang unklar, aber der 26-Jährige wirkte auf die Polizeibeamten psychisch auffällig. Aufgrund seines gefährdenden Verhaltens wurde der 26-Jährige im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1687. Brand in einer Bildungseinrichtung – Harlaching

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei über einen Brand in einer Bildungseinrichtung in der Rotbuchenstraße verständigt. Der Hausmeister der Schule hatte eine Rauchentwicklung in einem Werkraum festgestellt und den Feuermelder betätigt. Die anwesenden Schüler wurden daraufhin durch die Lehrkräfte aus dem Gebäude gebracht.

Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Dieser war in einem Werkraum entstanden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Es wird wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung über die Verhütung von Bränden ermittelt. Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1688. Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 08:40 Uhr, schob eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München ihr Fahrrad aus einer Hausausfahrt in Richtung der Clemensstraße. Sie wollte in diese nach links einfahren, um dann in Richtung der Schleißheimer Straße weiterzufahren. Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München auf seinem Fahrrad auf der Clemensstraße in Richtung der Belgradstraße. Als sich die 25-Jährige kurz vor der Fahrbahn der Clemensstraße befand, kollidierte sie mit dem von links kommenden 27-Jährigen.

Der 27-Jährige fiel dadurch über seinen Lenker und prallte auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrräder wurden minimal beschädigt und der Gesamtschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1689. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer; zwei Personen schwer verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 14:10 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München auf seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kreillerstraße in Richtung der Wasserburger Landstraße. Drot trat eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf den Radweg. Die 41-Jährige wollte zu einer nahegelegenen Bushaltestelle gelangen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin. Beide Verkehrsteilnehmer kamen zu Sturz und verletzten sich (der Radfahrer hatte u.a. auch eine Kopfverletzung). Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt und der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1690. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; eine Person schwer verletzt – Mittersendling

Am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 21:10 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Yamaha Kleinkraftrad auf der Plinganserstraße in Richtung der Boschetsrieder Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Mitsubishi Pkw auf der Zechstraße in Richtung der Plinganserstraße. Er wollte auf diese nach links abbiegen und in Richtung der Brudermühlstraße fahren.

Die 23-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Als der 43-Jährige in die Kreuzung einfuhr, leitete die 23-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und kam dadurch zu Sturz. Es kam zu keiner Berührung der Fahrzeuge. Die 23-Jährige verletzte sich durch den Sturz und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kleinkraftrad wurde leicht beschädigt und der Gesamtschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro. Bei der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1691. Polizeiliche Informationen zur Messe „bauma 2022“ (Wiederholung)

In der Zeit vom 24.10.2022 bis 30.10.2022 findet auf dem Messegelände München die Fachmesse „bauma 2022“, statt. Zu dieser Großveranstaltung werden insgesamt mehr als 600.000 Besucher erwartet.

Aufgrund der hohen Besucheranzahl muss insbesondere am kommenden Wochenende (28.10.2022 bis 30.10.2022), auch im (weiteren) Umfeld des Messegeländes, mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Die Münchner Bevölkerung sowie die Bewohner des östlichen Umlandes werden deshalb gebeten, das Messegelände während der Veranstaltung weiträumig zu umfahren und möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Besucher werden bei einer Anfahrt mit dem eigenen Kraftfahrzeug gebeten, Hinweise des Veranstalters zu nahegelegenen Parkmöglichkeiten unter https://bauma.de/de/messe/anreise-aufenthalt/anreise/ zu beachten.