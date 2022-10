SCHWEINFURT. Am Mittwoch erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Untersuchungshaftbefehle gegen drei Männer, denen vorgeworfen wird, in der vergangenen Woche einen 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand erheblich verletzt zu haben. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen werden weiter von einer Ermittlungskommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geführt.

Wie bereits berichtet, gerieten am Abend des 17.10.2022 zwei Gruppen algerischer und afghanischer Staatsangehöriger aneinander. Hierbei kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch Schlag- und Stichwerkzeuge eingesetzt wurden. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurden dem Sachstand nach insgesamt 16 Personen aus den vorgenannten Gruppen überwiegend leicht verletzt. Mehrere der Beteiligten wurden wegen Schnitt- bzw. Stichverletzungen ambulant in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Drei Personen wurden stationär aufgenommen.

Zur Ermittlung der genauen Tatumstände und Tatbeteiligungen wurde durch die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Polizeiinspektion Schweinfurt eine gemeinsame Ermittlungskommission eingerichtet. Umfangreiche Untersuchungen und Auswertungen führten nun zur Identifizierung dreier Tatverdächtiger, die einen 23-jährigen Afghanen im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand erheblich verletzt haben sollen. Die Verdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer im Alter zwischen und 27 und 32 Jahren am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die drei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die drei, allesamt aus Algerien stammenden Männer wurden Justizvollzugsanstalten überstellt.